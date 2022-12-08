犯罪集團盯上 紐約華埠地鐵站乘客15萬珠寶袋被掉包

犯罪集團跟蹤作案，華埠地鐵站乘客15萬珠寶袋被掉包。 (市警提供)

進入節日季後，重竊案件發生頻繁，曼哈頓華埠 堅尼路地鐵站 近日發生一起掉包盜竊案，嫌犯集團作案，跟蹤受害者鎖定目標，隨後先由一人轉移注意力，同夥趁機掉包；受害者書包內價值15萬的巨額珠寶被盜，轄區市警五分局公布嫌犯體貌，以徵詢線索破案。

警方表示，案件發生在11月28日下午2時10分左右，在堅尼路交百老匯地鐵站內，一名52歲的男子正試圖從錢包中取出捷運卡進站乘車，當時他將裝有價值15萬元的書包放在腳旁的地上。

隨後一位未知身分的女子提醒他，「有錢掉在地上」；警方稱，受害者彎腰撿錢，再起身時才發現自己的包被調換，包裡的巨額珠寶也不翼而飛。

根據警方公布案發地監控視頻顯示，作案的為兩男一女，兩男子最後一次出現時身穿黑色夾克，黑色帽子；女子則穿黑色夾克，藍色牛仔褲，留爆炸頭，戴眼鏡。

警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。