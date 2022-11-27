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布碌崙無照大麻 第10社委會籲管制

記者顏潔恩／紐約報導
62分局警員日前在突擊檢查中，沒收大量非法販售的大麻及私菸。(市警提供)
62分局警員日前在突擊檢查中，沒收大量非法販售的大麻及私菸。(市警提供)

紐約州大麻合法化後日前迎來首批大麻銷售執照分發，布碌崙(布魯克林)雖未有商家獲批執照，但在貝瑞吉等社區仍有多家無照營業的實體店面；布碌崙第十社區委員會日前提出，要求州府規畫細則，管制社區這類現象 。

州大麻管控委員會(Cannabis Control Board)日前發放首批36張大麻銷售執照中，13張簽發給紐約市業者，而沒有一張是給予布碌崙區的大麻店業者；許多民眾在日前的貝瑞吉第十社委會會議中指出，業者仍無視規定，將實體店面陸續在貝瑞吉開張，引發各方面的擔憂。

地區經理Josephine Beckmann表示，該會的警察和公共安全小組(Police and Public Safety Committee)已通過一項決議，要求州府官員修正「大麻管制與稅收法案」(Marijuana Regulation and Taxation Act)，允許州大麻管理辦公室(OCM)針對貝瑞吉一帶的無照商店採取執法行動。

她指出，目前的法規漏洞百出，很多業者利用「灰色地帶」，在無牌照的情況下開始營業；為確保安全管制、保護消費者、同時對未成年人適當的監管，州府應針對非法的銷售、運輸大麻行為提出詳細的法規，違規者就該被剝奪獲得許可證的權利，這樣濫用大麻合法化的現象就能遞減。

在社委會提出該要求之前，貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gournades)也曾致信給市警總局局長希維爾(Keechant Sewell)，督促其打擊無照商店；對此班森賀62分局曾在本月初突擊檢查轄區內20多間商店，搜出超過1500個不同大小包裝的大麻，並沒收外州未稅私菸。

日前3大道一家無照店也在檢查過程中被充公價值百萬元的大麻和吸食工具，兩名店員也因此被捕；「在該區內無照售賣大麻是完全非法的行為，我很欣慰警方採取執法」，紀思庭表示，這些大麻未經正常程序的檢驗，是否參雜其他致命物質不得而知，為了居民的健康和安全著想，取締行為是必要的。

大麻合法化 布碌崙 警察

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