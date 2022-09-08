紐約客談／治安差 「旁觀者干預訓練」勝防身課程

紐約市 近日發生一起攻擊亞裔 案件，受害者在出地鐵 車廂前，遭陌生男子持利器攻擊，造成臉部和頸部共縫20針，若非旁人出手相救，恐更嚴重；民眾助人的行為固然應獲肯定，但也顯示在處處危機的紐約市，學習自衛並在能自保的情形下幫助他人，愈發重要。

雖拒絕媒體採訪，但案件中的受害者與身邊的人都通過社交媒體發聲，瞭解法律漏洞的歹徒，可能早有預謀，犯案過程由始至終不發一語，便難遭控仇恨犯罪；事實確是如此，落網的艾爾南德斯(Jose Hernandez)被控多項攻擊、威脅罪名，甚至面臨二級企圖謀殺，但無一是仇恨相關指控。

「雖無法確定對方是否以種族為攻擊動機，但唯一確定的是，旁觀者的干預發揮關鍵作用，救了他的性命」，其女友說；事發突然，26歲男性受害者也招架不住，沒時間作出反應，自我防禦。

先前在社區廣發的胡椒噴霧、警報器，在這類情況下很難派上用場，只能依靠其他人的救援，突顯了「旁觀者干預訓練」的重要性。

許多活躍於華社的亞裔組織紛紛推動相關課程，讓人們具備在看見危險信號時，能夠安全介入的反應能力；除提供保護外，另一目標則是責問，向施暴者發出警告，你們的行為不會被周圍的人所接受。

雖在防禦上略顯被動，但不像自衛課程需具備一定條件才能參與，「旁觀者干預訓練」屬人人都可以學習；眼前看來，除依賴警方執法、政府改善治安外，由市民維護自身及他人的安全，在突發情況中應更有效。

（紐約客談，每周二至周六見報）