男子遭19歲精神病兇嫌當街捅死 妻親睹一切

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

紐約市布朗士 區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治；而其妻子親眼目睹一切。

警方表示，案件發生在當日下午1時15分左右，受害者里弗斯(Nathaniel Rivers)正和妻子在位於東205街和迪凱特 大道(Decatur Avenue)交匯處的車中交談，19歲的嫌犯梅薩(Franklin Mesa)持刀伸進車窗向里弗斯的腹部捅了一刀。

當梅薩靠近時，雙方有過簡短的交流，警方稱，但當夫妻二人準備結束對話時，梅薩持刀捅傷了里弗斯；里弗斯的妻子從車中跳出，抓起一根撬棒開始追打嫌犯，但他仍然逃離了現場。

而里弗斯也隨後在聖巴納巴斯醫院(St. Barnabas Hospital)被宣布死亡。

市警隨後在梅薩家中將其逮捕，他患有精神分裂症，有精神病史，在所住社區人盡皆知。

警方表示，由於受害者已死亡，且嫌犯目前無法準確地交流，所以在持刀傷人之前二人說了些什麼，仍在調查之中。

梅薩在2021年4月因輕罪襲擊被捕，但隨後以精神健康治療告終；他在此案被控謀殺(murder)、過失殺人(manslaughter)和非法持有武器(possession of a weapon)。