我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

視頻首曝光…國會暴亂後 川普：不想說選舉已結束

男子遭19歲精神病兇嫌當街捅死 妻親睹一切

記者張晨／紐約報導
紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)
紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治；而其妻子親眼目睹一切。

警方表示，案件發生在當日下午1時15分左右，受害者里弗斯(Nathaniel Rivers)正和妻子在位於東205街和迪凱特大道(Decatur Avenue)交匯處的車中交談，19歲的嫌犯梅薩(Franklin Mesa)持刀伸進車窗向里弗斯的腹部捅了一刀。

當梅薩靠近時，雙方有過簡短的交流，警方稱，但當夫妻二人準備結束對話時，梅薩持刀捅傷了里弗斯；里弗斯的妻子從車中跳出，抓起一根撬棒開始追打嫌犯，但他仍然逃離了現場。

而里弗斯也隨後在聖巴納巴斯醫院(St. Barnabas Hospital)被宣布死亡。

市警隨後在梅薩家中將其逮捕，他患有精神分裂症，有精神病史，在所住社區人盡皆知。

警方表示，由於受害者已死亡，且嫌犯目前無法準確地交流，所以在持刀傷人之前二人說了些什麼，仍在調查之中。

梅薩在2021年4月因輕罪襲擊被捕，但隨後以精神健康治療告終；他在此案被控謀殺(murder)、過失殺人(manslaughter)和非法持有武器(possession of a weapon)。

凱特 布朗士 紐約市

上一則

布碌崙華女遭仇亞言論辱罵 警緝非裔男

延伸閱讀

入室捅死華男 嫌犯再次要求精神鑑定獲准

入室捅死華男 嫌犯再次要求精神鑑定獲准
射殺嚴志文兇嫌之妻 檢方撤銷最重指控

射殺嚴志文兇嫌之妻 檢方撤銷最重指控
「報仇殺人」震驚台日社會 模仿犯罪考驗社會安全網

「報仇殺人」震驚台日社會 模仿犯罪考驗社會安全網
台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

因醬料射殺嚴志文兇嫌之妻 檢撤銷其最重指控

因醬料射殺嚴志文兇嫌之妻 檢撤銷其最重指控

熱門新聞

羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
圖為當時引發爭議的「美國中國之城」構想圖之一。(網路圖片)

紐約「美國中國城」開發計畫觸礁 早有跡可尋

2022-07-19 11:08
非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

2022-07-20 15:36

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
麥當勞點餐糾紛 猶他4歲童向警開槍 「想要爸爸回來」

麥當勞點餐糾紛 猶他4歲童向警開槍 「想要爸爸回來」
中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座