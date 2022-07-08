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紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場

記者牟蘭／紐約報導
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起華人綁案；一名布碌崙(布魯克林)的華裔男青因要退出郵件盜竊團夥，被另兩名華男持槍脅迫綁架至40路的地下賭檔，聲稱「想退出就丟你進海」，受害人身藏手機通過友人報警求助，警方追蹤受害人手機訊號，逮捕兩嫌，並在涉案車上找到武器、冰毒與彈藥等。

影音來源：記者牟蘭

市警109分局8日偵破一起惡性綁架案，從40路交大學點大道一棟樓宇的地下室解救出一名20歲左右的華人男子；警方指，受害人報住在布碌崙(布魯克林)，曾參與郵件盜竊團夥，他日前與另兩名同夥宣稱要退出，引起對方不滿，出言威脅他「想退出就丟你進海」，並於8日凌晨被綁至法拉盛。

根據警方消息，警員上午7時左右，收到一名布碌崙華裔女性的求助，稱自己的男性友人通過手機短信，告知他被他人持槍與刀具挾持至法拉盛，要求警方救援；警員通過受害人手機的GPS追蹤到40路的一家地下賭場，看到路旁違停一輛藍色的奧迪轎車，立即向車內男子問詢。

警方指，該男子神色慌張，疑似為同夥放風，隨後在他的車上搜出一把摺疊棍、彈藥與毒品，立即將其逮捕，另一名嫌犯因在地下賭場的監控錄像中看到警員到訪，數次毆打受害人的面部後，搶走他的手機，向不明方向逃竄。

為保障人質安全，市警出動特警協助109分局的警員偵辦此案，警員先救出在賭場內的受害人，隨後根據受困男子被搶手機的信號，鎖定另一名在逃的嫌犯；警方指，上午8時左右，另一名嫌犯返回案發現場，聲稱要取回違停的奧迪轎車，被警方當場逮捕。

警局為此出動數十名警察與一輛直升機偵查，封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入，仍禁止車輛通行；在同一棟大樓的華裔住戶與商家指，這棟商住混合樓人員複雜，二樓經營按摩店，周邊有地下賭檔，常有警察到訪，但當天並未聽見他人呼救。

居住在涉案樓宇的一名華裔女士指，她當日出門取快遞，才發現街道被封鎖，並未在7日晚發現任何異常，「沒有槍聲，沒人呼救」；但她說，二樓疑似經營不正規的按摩店，樓宇進出人員複雜，首次遇見警察封路。

在同一樓宇開店的鄒先生說，疫情爆發後，附近治安越來越差，周邊甚至有地下賭檔經營，常看見警員在附近偵辦案件；他指，自己8日上午8時左右到店裡上班，已看到大量警員在附近調查，並不了解案件詳情，不願透露涉案地下室被當作賭場使用。

警方指，兩名涉案的華男將以綁架、非法持武與持有管制物品的罪名移送法辦，因案件還涉及布碌崙8大道人員，至截稿前還未公布嫌犯的姓名；受害男子雖涉郵件盜竊，但不會與此案同時審理。

皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。...
皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。(記者牟蘭／攝影)
皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。...
皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。(記者牟蘭／攝影)
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許...
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)
皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。...
皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。(記者牟蘭／攝影)

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