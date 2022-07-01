女子涉醉駕 連撞多輛車致2傷 恐遭監禁11年

女子洛佩茲涉嫌酒駕撞傷2人後被捕控罪；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

一名皇后區 的中年女子，日前因醉駕，在木邊連撞多輛私家車，還撞傷一名74歲的女性以及她8歲的孫女；這名女子日前過堂時，被檢方以一級嚴重駕車攻擊(Vehicular Assault)與兩項攻擊等13項罪名提告，若罪成，將面臨最高達11年的監禁，下次上庭時間為8月18日。

根據法院消息，上月28日下午6時52分左右，皇后區木邊31大道交68街附近，發生一起嚴重車禍 ；警方接到報案後，在現場發現一名8歲的女童在路旁大哭，身上都是血跡，腳上有傷痕，另一名74歲的長者波拉佐(Maria Polazzo)，身上也有傷痕。

波拉佐對警方稱，受傷的8歲女童是她的孫女，兩人過馬路時，被一輛紅色的豐田休旅 車撞傷，孫女一度被捲至車下；兩名傷者被送往附近醫院救治，女童的鼻樑骨折，頭部受外傷且肝臟損傷，長者的腿部受傷，均在醫院繼續接受治療。

警方隨後發現52歲的洛佩茲(Alexandra Lopez)駕駛涉案車輛，試圖逃離現場，期間兩次壓黃線行駛，隨後先撞上了一輛本田轎車，後撞上一輛現代轎車(Hyundai)；警方攔停洛佩茲的休旅車後，立即將其逮捕，發現她口中有酒氣噴出，雙眼發紅，且腳發腫，檢測後，證實她過量飲酒，涉酒駕。

洛佩茲6月30日過堂，被皇后區檢方以一級嚴重駕車攻擊、兩項二級攻擊與兩項逃逸以及四項酒駕等13項罪名提告，法官倫茨(Marty J. Lentz)要求她羈押候審，下次上庭時間為8月18日，若罪成，她最高恐囚11年。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，正如檢控書中所說，被告涉嫌酒駕後，撞傷兩名行人以及毀壞多輛轎車，因她自私的行為，導致一名女童受重傷，她的祖母需從車禍的創傷中恢復，「被告將因她的不當行為將受到司法的懲戒」。