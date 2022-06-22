法拉盛華女累涉賣春 長島被捕

兩名華女日前因涉嫌賣淫與無證按摩，在長島蘇福克郡的微風足療店被捕。(取自微風足療店臉書)

長島 蘇福克(Suffolk)郡杭廷頓(Huntington)警方日前展開調查當地涉嫌非法的足療中心，再次調查涉及多次投訴的微風足療店(Breeze Foot Spa)，並逮捕了兩名涉嫌賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦，其中一名法拉盛 的華裔女子今年已因相同罪名第二次被捕，兩人日後將在當地的法院過堂。

根據蘇福克郡警方消息，當地第二分局罪案調查組警員聯合杭廷頓樓宇局工作人員以及檢察官辦公室的執法人員，於22日下午3時30分左右前往東傑瑞柯大道(Jericho Turnpike)1842號的微風足療店聯合執法，並發現兩名華裔婦女涉嫌賣淫與無證按摩，隨即將兩人逮捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區 法拉盛48歲的謝稻霞(Daoxia Xie，姓名皆音譯)與新鮮草原43歲的柴清淩(Qingling Chai)，兩人各涉一項賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦，日後將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

因微風足療店還涉多項違規，被市樓宇局的工作人員要求立即關門整改。

因當地居民的投訴，微風足療店曾在2月被當地警方調查，因涉非法賣淫與無證按摩，謝稻霞已被捕並移送法辦，案件被封存，時隔五個月，她因相同原因再次被捕；法院信息顯示，她還因涉攻擊，被皇后區檢方逮捕，案件尚在審理中。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。