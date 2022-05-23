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法拉盛亞裔美甲師手機裸照 遭手機店員竊取

編譯孫梁／綜合22日電
法拉盛韓裔美甲師對T-Mobile電訊公司提告，指公司員工竊取了她手機裡的裸照。(Getty Images)
法拉盛韓裔美甲師對T-Mobile電訊公司提告，指公司員工竊取了她手機裡的裸照。(Getty Images)

法拉盛亞裔女性美甲師文凱倫(Karen Mun)日前對T-Mobile電訊公司提出控告，指公司對員工的招聘、培訓和管理不善，致使職場風氣不正，她手機裡的裸照被盜，個人隱私受到侵犯。法律專家和維權組織認為，偷竊電子設備的私密資料無異於當今時代的偷窺狂。

24歲的文凱倫在法拉盛出生長大，她去年9月帶手機到北方大道的T-Mobile店以舊換新，店員讓她耐心等候，將手機拿到密室檢查是否符合換新手機。店員出來時她發現，店員手機的相冊打開，裡面有她的許多照片。文凱倫承認，她的手機裡存了數十張私密照，「我感覺是自己的身體被偷了」。

南韓裔的文凱倫說，T-Mobile公司發生過多起員工偷取用戶敏感資料的事件，但沒有採取措施制止。一名員工2015年11月為一對夫婦更新手機程序，趁機下載他們的親密視頻；一名員工2017年6月將用戶的私密視頻用電郵發給自己；新澤西州一個員工2018年11月在店內播放用戶的私密視頻，以及一個員工2020年12月盜竊麻州用戶的身分，侵入其銀行帳戶。

其實不僅T-Mobile公司，文凱倫的遭遇在AT&T和Verizon公司也出現過。

文凱倫說，她去年9月23日到T-Mobile店，店員說要用電腦檢查她換新手機是否合格。店員後來說手機鎖住，他打不開，讓她寫下密碼，才能檢查是否符合換新的條件。文凱倫毫不懷疑，認為店員很專業，寫下密碼給對方。當她發現自己的私密照被盜後，才意識到對方的詭計。

店員承認偷走照片，但沒有刪除，文凱倫至今擔憂自己私照的下落，「我相信店員，沒料到他們會利用工作機會傷害顧客。數月來我夜不能寐，出現了焦慮症和抑鬱症，一出門就會想，那個店員看了照片會怎樣，彷彿自己做錯了事」。

文凱倫的律師說，類似的受害人成千上萬，只是自己不知道，T-Mobile店員的手機程序恰巧打開，並對著當事人，所以才被發現。

T-Mobile公司發言人說，文凱倫的私照被竊發生後，肇事店員旋即離職，「因為違反了公司政策，我們非常重視用戶隱私」。但發言人沒有說採取何種措施，以杜絕此類事情再度發生。

網路安全專家表示，擅自分享他人照片在大多數州爲非法，但多數發生在親密伴侶之間，而不是陌生人。隨著手機和電子設備成為人們日常生活的一部分，利用Airdrop和藍牙傳輸他人資料不會留下痕跡，滲透陌生人的電子用品將是性騷擾和性暴力的新形式。

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