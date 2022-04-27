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華埠郵差盜7.7萬元支票 被捕…至少60張失竊

記者張心／紐約報導
紐約華埠東百老匯128號聯邦郵政總局郵遞員涉嫌盜取共計7.7萬元支票。（記者張心／攝影）
紐約華埠東百老匯128號聯邦郵政總局郵遞員涉嫌盜取共計7.7萬元支票。（記者張心／攝影）

曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)128號郵局(USPS)的30歲郵遞員(郵差)費根(Donald Fagan Jr.)，涉嫌盜取五張合計金額超過7萬7000元的支票，被州高等法院起訴；警方正在進行進一步調查，目前已在該郵局發現有至少60張支票遭竊取。

根據曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)發布的起訴書，費根與同夥本魯本(Ismael Benreuben)，被控兩項三級重竊罪(Grand Larceny)、三項三級重竊未遂罪(Attempted Grand Larceny)、以及一項五級共謀罪(Conspiracy)。

白艾榮表示，報住布朗士的費根，利用其在東百老匯郵局工作之便，於去年9月9日至11月18日遞送信件的過程中，竊取了五張支票，總額達到7萬7000元；得手後，費根將支票寄往郵編為10002的地址，或是交給24歲的上州洋克市(Yonkers)居民本魯本等同夥，竄改增加支票上的金額、更改受款人的姓名，再將偽造的支票存入他們的銀行帳戶，而後迅速從自動取款機(ATM)，或是通過Zelle和CashApp進行轉帳。

根據檢方統計，費根和本魯本在被捕前共計淨賺逾5萬元，費根個人至少賺取2400元的報酬。兩人是在警方收到多起當地居民丟失支票的報案後，才展開調查並破獲此案。目前警方仍在繼續調查，據悉至少有60張支票在東百老匯128號郵局丟失。

「正如起訴書中所講，該名郵遞員涉嫌濫用職權竊取支票，並同他人合夥犯案，在欺詐遭揭穿前仍然在盡可能多地提取現金。」白艾榮表示，「我敦促紐約市民密切關注自己的銀行帳戶，一旦發現支票被盜，請立刻報告檢察官辦公室請求幫助，檢方的金融詐騙熱線電話為：(212)335-8900。」

支票 百老匯 白艾榮

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