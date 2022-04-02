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華裔工程師竊GE機密 間諜罪成

記者顏潔恩／紐約報導
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)與家人，面臨最高15年監禁。(取自臉書)
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)與家人，面臨最高15年監禁。(取自臉書)

紐約北區聯邦法院1日宣布，涉嫌竊取通用電氣公司(GE)機密技術文件，在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(Xiaoqing Zheng，姓名皆音譯)，被控的12宗罪中一項共謀從事工業間諜活動罪名成立；法官將於8月公布量刑結果，他最高面臨15年監禁、罰款500萬元，以及三年獄後監管。

根據起訴書，現年59歲的鄭曉青2008年入職通用電氣，2015年成為首席工程師，辦公地點位於Niskayuna全球研發中心總部；案中還有另一名居住在中國遼寧省、與鄭曉青共同成立航空技術公司的張曉溪(Xiaoxi Zhang)，兩人是親戚關係，張曉溪因而掌握鄭曉青就職的航空技術公司的大部分股份。

2017年通用電氣發現鄭曉青把公司所發的工作電腦內逾400份文件，以並非該公司所用的軟體加密後，開始監控鄭曉青的行為；鄭曉青被捕後面臨經濟間諜、共謀竊取商業機密等12項罪名。

起訴書指出，鄭曉青於2016年至2018年間，與張曉溪共謀盜竊通用電氣的航空渦輪技術、以及其他圍繞該技術的商業機密，透露給中國或其他外國的機構。

鄭曉青也將竊取的通用電氣文件通過郵件發送給張曉溪，二人利用這些資源在中國遼寧和南京成立了兩家進行航空渦輪技術研究開發和製造的公司，分別為遼寧天一航空科技有限公司(Liaoning Tianyi Aviation Technology Co. Ltd.)和南京天一航空科技有限公司(Nanjing Tianyi Avi Tech Co. Ltd.)，二人通過兩家公司獲得多個與中國政府的合作項目機會。

近期經長達四周的庭審，陪審結果裁決，鄭曉青面臨的指控中僅有一項共謀從事工業間諜活動(conspiracy to commit industrial espionage)罪名成立，陪審團開釋了他原面臨的兩項經濟間諜、竊取商業機密罪名，另一方面針對包括向聯邦調查局(FBI)作出虛假陳述等罪名無法達成共識。

法官將於8月2日(周二)量刑，鄭曉青最高面臨15年監禁、500萬元罰款以及三年獄後監管。

間諜 華裔 FBI

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