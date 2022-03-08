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紐約法拉盛街頭遭割臉亞裔男 曾被嫌犯喊「滾回亞洲」

記者鄭怡嫣／紐約報導
34歲亞裔男被割臉。(取自ABC電視台記者CeFaan Kim推文)
34歲亞裔男被割臉。(取自ABC電視台記者CeFaan Kim推文)

根據警方的最新通報以及受害者8日的證詞，2月27日晚在法拉盛街頭遭到無端攻擊、臉部被割傷的一名34歲亞裔男子，曾被嫌犯喊「滾回亞洲」(Go Back to Asia)，案件仍在調查，市警仇恨犯罪工作組也已被通知介入調查，警方呼籲民眾提供線索。

ABC電視台記者CeFaan Kim8日發布的推文表示，這位韓裔受害者稱，這是一起無端攻擊，嫌犯對他說「滾回亞洲」之後就開始用一把美工刀攻擊他；受害者的兩側臉頰及頸後部均被割傷，左臉頰傷口已縫鋼針，由耳根延伸至顴骨處，右臉頰部分近右耳處受傷結痂，頸後部傷口也已縫鋼針，由後方延伸至右耳下方。

代表法拉盛的州眾議員金兌錫8日表示，又一個星期，又一個亞裔受害者，懇求州長宣布緊急狀態，在全州調取收集相關信息資源，終止針對亞太裔社區的暴力。

根據警方消息，27日晚9時27分左右，一位34歲的亞裔男子報警，表示在位於法拉盛林登坊(Linden Place)34-50號法拉盛汽車旅店(Flushing Motel)前，被一位陌生的非洲裔男子攻擊，嫌犯身穿彩色運動衫及運動褲，手握一把銳器，從背後割傷了受害者的左右臉頰以及後頸部，隨後搭上一輛看不清牌照的藍色雪佛蘭Equinox轎車逃走。

警方呼籲民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 亞裔 手機

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