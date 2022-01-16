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圍毆韓裔被捕 非裔少年未被控仇恨罪

記者張晨／紐約報導
參與圍毆韓裔的18歲非裔少年曼哈頓被捕，但未遭控仇恨犯罪。(市警提供)
參與圍毆韓裔的18歲非裔少年曼哈頓被捕，但未遭控仇恨犯罪。(市警提供)

一夥非洲裔少男少女去年在曼哈頓中城將一韓裔男子圍住後，曝反亞裔言論，更對受害者棍棒相向，造成其頭部受傷；該案嫌犯中的一人、18歲的麥克納馬拉(Jordan McNamara)14日被捕，控以攻擊罪，但並未被控仇恨犯罪

警方表示，這起案件發生在2021年10月23日晚10時30分左右，在位於西31街交五大道的十字路口，一名30歲的韓裔受害者被三男兩女包圍。

「你在這里幹什麼，亞洲人?」(What are you doing here, Asian?)警察稱，其中一名嫌犯對受害者怒吼，隨後開始用棍子圍毆他。

此案導致受害者頭部受傷，被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療。

警方表示，監控攝像頭拍下了這次襲擊，麥克納馬拉住在離襲擊地點五個街區遠的地方，被認出是其中一名嫌犯。

儘管市警仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Task Force)對此案進行了調查，但麥克納馬拉沒有受到仇恨犯罪的指控，依舊按照攻擊罪論處；目前他正在等待曼哈頓刑事法庭的傳訊。

2021年，市警在全市五大區共調查了118起針對亞裔的仇恨犯罪案件，比2020年報告的28起增加了321%；根據市警數據顯示，在118起案件中，僅有54人被捕。

仇恨犯罪 韓裔 亞裔

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