「別讓我出去」 中央公園性侵嫌犯 IG貼圖挑釁司法

中央公園性侵嫌犯在Instagram秀出腳腕追蹤器，並把手伸向褲襠位置，做出淫穢暗示。(取自Instagram)

涉嫌在曼哈頓中央公園 攻擊一名27歲晨跑女子，並在其失去意識後拖拽至隱密處性侵 的嫌犯貝萊斯(Paulie Velez)，在本月犯案前曾在社群媒體「秀出」他腳腕上的電子追蹤器；圖中他把手伸向褲襠位置做出淫穢暗示，並寫道「把我鎖起來，千萬別讓我出去。」(Locked up, they won't let me out.) 似乎在嘲笑法律系統試圖監控他的做法。

25歲的貝萊斯於10月中旬在其Instagram個人帳號中發布了幾張在鏡子前的自拍，照片上他的腳腕追蹤器清晰可見；檢察官在曼哈頓刑事法庭上表示，貝萊斯在上周逃往紐約並實施強姦之前，拆除了追蹤器。

貝萊斯最初被指控綁架和性侵，據稱在今年2月，他在邁阿密將一名20多歲的女性從人行道上拖拽到一處灌木叢後準備實施性侵；和在中央公園作案的手法類似，貝萊斯先是掐住了受害者的脖子，並威脅要脫掉其褲子，所幸被兩名目擊者制止。

貝萊斯當時為遊民，棲身於一間收容所，且並未在該案原訂的出庭日期現身，他同意在此案中達成認罪協議；紀錄顯示，對他的指控被降級為嚴重毆打和拒捕。

11日早上約7時21分，在中央公園沃爾曼溜冰場(Wollman Ice Rink)附近的天鵝湖(Swan Lake)交中央大道(Center Drive)處，一名女受害者跑步經過坐在長凳上的貝萊斯時，他突然上前從後方抓住受害者並鎖喉，直到她失去意識；該案受害女子清醒後才發現自己被嫌犯帶到公園一旁的樓梯，疑遭性侵，貝萊斯已經逃離現場。

貝萊斯於13日在位於皇后區霍華德海灘(Howard Beach)的母親家中被捕，當時他試圖越過圍欄，躲到海邊一艘船的甲板下。

警方表示，根據貝萊斯手臂和頸部的紋身確定了他的身分，他後來也向調查人員承認，在中央公園強姦了這名女子。

據悉，貝萊斯在賓夕法尼亞州和拉斯維加斯均有前科，2016年和2017年，他在賓州承認了毒品指控，當時他20歲。