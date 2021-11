「別讓我出去」 中央公園性侵嫌犯 IG貼圖挑釁司法

中央公園性侵嫌犯在Instagram秀出腳腕追蹤器,並把手伸向褲襠位置,做出淫穢暗示。(取自Instagram)

涉嫌在曼哈頓中央公園 攻擊一名27歲晨跑女子,並在其失去意識後拖拽至隱密處性侵 的嫌犯貝萊斯(Paulie Velez),在本月犯案前曾在社群媒體「秀出」他腳腕上的電子追蹤器;圖中他把手伸向褲襠位置做出淫穢暗示,並寫道「把我鎖起來,千萬別讓我出去。」(Locked up, they won't let me out.) 似乎在嘲笑法律系統試圖監控他的做法。

25歲的貝萊斯於10月中旬在其Instagram個人帳號中發布了幾張在鏡子前的自拍,照片上他的腳腕追蹤器清晰可見;檢察官在曼哈頓刑事法庭上表示,貝萊斯在上周逃往紐約並實施強姦之前,拆除了追蹤器。

貝萊斯最初被指控綁架和性侵,據稱在今年2月,他在邁阿密將一名20多歲的女性從人行道上拖拽到一處灌木叢後準備實施性侵;和在中央公園作案的手法類似,貝萊斯先是掐住了受害者的脖子,並威脅要脫掉其褲子,所幸被兩名目擊者制止。

貝萊斯當時為遊民,棲身於一間收容所,且並未在該案原訂的出庭日期現身,他同意在此案中達成認罪協議;紀錄顯示,對他的指控被降級為嚴重毆打和拒捕。

11日早上約7時21分,在中央公園沃爾曼溜冰場(Wollman Ice Rink)附近的天鵝湖(Swan Lake)交中央大道(Center Drive)處,一名女受害者跑步經過坐在長凳上的貝萊斯時,他突然上前從後方抓住受害者並鎖喉,直到她失去意識;該案受害女子清醒後才發現自己被嫌犯帶到公園一旁的樓梯,疑遭性侵,貝萊斯已經逃離現場。

貝萊斯於13日在位於皇后區霍華德海灘(Howard Beach)的母親家中被捕,當時他試圖越過圍欄,躲到海邊一艘船的甲板下。

警方表示,根據貝萊斯手臂和頸部的紋身確定了他的身分,他後來也向調查人員承認,在中央公園強姦了這名女子。

據悉,貝萊斯在賓夕法尼亞州和拉斯維加斯均有前科,2016年和2017年,他在賓州承認了毒品指控,當時他20歲。