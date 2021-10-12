曼哈頓蘋果店屢勸顧客戴口罩 男惱羞成怒捅傷保安

男子拒戴口罩，惱羞成怒捅傷保安，打傷店員。(市警提供)

曼哈頓雀兒喜蘋果 專賣店日前發生一起持械傷人案件，一男顧客因進店後被屢次勸告戴上口罩 而惱羞成怒，對保安和店員大打出手，造成兩人受傷；現該人遭市警通緝。

警方表示，案件發生在8日下午6時20分左右，在這家位於西14街交第九大道的蘋果店內，一名男保安要求一顧客戴上面具，但其非但拒絕，反而暴力攻擊了店內員工。

警方11日晚公布了案發地監控，嫌犯在店內旋轉樓梯旁猛力揮拳毆打了保安的臉，隨後短暫離開了商店，但很快又回來了開始毆打另一名25歲的女員工。

影音來源：市警提供

視頻顯示，先前那名37歲的保安迅速進入調停，於是二人開始在商店入口處扭打了起來；警方說，在扭打之後，嫌犯拔出一把刀，對保安猛刺數刀，然後步行逃離了現場。

案件導致保安前額上一處割傷，左臂上有一處刺傷，背部有三處刺傷，在案發後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療；另一名女員工臉部疼痛且腫脹，但拒絕就醫。

市警現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。