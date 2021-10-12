我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民勞工若能舉證遭雇主虐待 拜登政府擬允免遣返

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

曼哈頓蘋果店屢勸顧客戴口罩 男惱羞成怒捅傷保安

記者張晨／紐約報導
男子拒戴口罩，惱羞成怒捅傷保安，打傷店員。(市警提供)
男子拒戴口罩，惱羞成怒捅傷保安，打傷店員。(市警提供)

曼哈頓雀兒喜蘋果專賣店日前發生一起持械傷人案件，一男顧客因進店後被屢次勸告戴上口罩而惱羞成怒，對保安和店員大打出手，造成兩人受傷；現該人遭市警通緝。

警方表示，案件發生在8日下午6時20分左右，在這家位於西14街交第九大道的蘋果店內，一名男保安要求一顧客戴上面具，但其非但拒絕，反而暴力攻擊了店內員工。

警方11日晚公布了案發地監控，嫌犯在店內旋轉樓梯旁猛力揮拳毆打了保安的臉，隨後短暫離開了商店，但很快又回來了開始毆打另一名25歲的女員工。

影音來源：市警提供

視頻顯示，先前那名37歲的保安迅速進入調停，於是二人開始在商店入口處扭打了起來；警方說，在扭打之後，嫌犯拔出一把刀，對保安猛刺數刀，然後步行逃離了現場。

案件導致保安前額上一處割傷，左臂上有一處刺傷，背部有三處刺傷，在案發後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療；另一名女員工臉部疼痛且腫脹，但拒絕就醫。

市警現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

男子拒戴口罩，惱羞成怒捅傷保安，打傷店員。(市警提供)
男子拒戴口罩，惱羞成怒捅傷保安，打傷店員。(市警提供)
作案男嫌的體貌特徵。(市警提供)
作案男嫌的體貌特徵。(市警提供)

手機 蘋果 口罩

上一則

布魯克林男子後腦中槍 四日後死亡

延伸閱讀

蘋果18日辦第二場秋季新品發表會 這次要推出...

蘋果18日辦第二場秋季新品發表會 這次要推出...
全球最酷社區 雀兒喜首度進前10

全球最酷社區 雀兒喜首度進前10
紐約曼哈頓公寓銷量 創32年新高

紐約曼哈頓公寓銷量 創32年新高
盜10州300人帳戶購54萬元蘋果商品 新州男恐判囚20年

盜10州300人帳戶購54萬元蘋果商品 新州男恐判囚20年
東村地鐵站強摸女子胯下 男嫌不僅未戴口罩還手舞足蹈

東村地鐵站強摸女子胯下 男嫌不僅未戴口罩還手舞足蹈

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47

超人氣

更多 >
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電
上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶

上海Prada驚現「菜媛」拍完照轉身就把芹菜扔進垃圾桶
留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤
AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏

AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏