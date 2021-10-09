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女子皇后區戶外餐廳吃日料 遭男遊民鎖喉

記者牟蘭／紐約報導
馬丁內斯因涉嫌勒頸罪，被警方移送法辦。(市警提供)
馬丁內斯因涉嫌勒頸罪，被警方移送法辦。(市警提供)

一名16歲的女子日前在皇后區阿斯托利亞(Astoria)一家日本料理店的戶外餐廳用餐時，遭到一名陌生男子的鎖喉，導致她一度呼吸困難，施暴者得手後，向不明方向逃竄；紐約市警日前公布嫌犯的照片與作案視頻，懸賞3500元，在嫌犯逃逸一天後，9日下午逮補嫌犯，以勒頸(Strangulation)罪移送法辦。

影音來源：紐約市警

根據警方消息，市警114分局於4日下午5時22分接到一起報案，稱一名16歲的少女，在阿斯托利亞蒂特馬斯大道(Ditmars Blvd.)33-10的Watawa壽司店的戶外餐廳用餐時，遭到一名陌生男子的攻擊；受害人稱，她突然被一名陌生男子從背後鎖喉，導致她無法呼吸。

受害人脖頸處出現紅腫與傷痕，因呼吸緊張，一度汗流不止，但她拒絕就醫，沒有前往附近醫院接受治療；警方表示，嫌犯得手後，向不明方向逃竄。

警方8日晚發布嫌犯清晰的通緝照片與作案視頻，9日下午1時30分逮補了涉案的36歲嫌犯馬丁內斯(Minerva Martinez)，以勒頸罪移送法辦；警方稱，經初步審訊，嫌犯沒有固定登記住所，是一名遊民，尚不清楚他的作案動機。

紐約市 皇后區 通緝

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