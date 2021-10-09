專家談亞裔生心理健康 籲家長善用資源求助

亞美聯盟8日舉行網路論壇，邀請多名亞裔心理諮詢專家，探討亞裔學生返校上課可能出現的精神壓力問題。(視頻截圖)

亞美聯盟(Asian American Federation)8日舉行網路論壇，邀請多名亞裔 心理諮詢專家，探討亞裔學生返校上課可能出現的精神壓力，並給出如何舒緩緊繃狀態的建議；專家指出，語言障礙造成不善利用資源是移民家庭 常見的問題，社區組織若能發揮創意，將資源及消息帶給社區，便能起到協助作用。

聯盟表示，在新冠病毒的持續威脅和針對亞裔暴力的雙重打擊下，重返校園的亞裔學生承受著前所未有的焦慮和壓力，家長比任何時候更要關注他們的精神健康；當天的活動由多名心理專家分析亞裔家庭出現問題的根源，並鼓勵社區領袖參考方法，制定適合的方案幫助其社區。

來自南亞移民婦女組織(SAPNA NYC)的社工茶德姬(Arpita Chatterjee)表示，由於語言障礙，家長往往不清楚防疫 政策；一旦家長與外界脫節，在孩子們出現問題時他們不知向誰求助，很難為孩子提供解決方法。

麥迪遜精神保健中心的心理學家陳玉康補充道，有時家庭內部的語言及文化差異也引起問題，在美出生長大的孩子不願向家長傾訴，步入青春期的青少年更處於叛逆敏感狀態，經常感到孤獨、不知所措。

茶德姬說，家長展現的情緒會影響孩子，因此父母也要懂得釋放壓力；她的組織專門為母親設立定期的聚會，聊聊家中日常、分享孩子們的學習狀況，在緩解精神壓力的同時，也能互取經和交換意見，推薦其他社區組織也發起類似活動。

陳玉康則說，非營利組織、校方可發揮創意，盡可能發掘管道讓家長獲得資源，必要時才能向相關人員求助；家長和教師長時間接觸孩子，更易察覺他們的情緒不對，千萬不要置之不理，若太過嚴重恐會出現自殺想法，趁早治療才能解決問題。