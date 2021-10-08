班森賀汽車盜竊多 華人未熄火屢受害

布碌崙班森賀華社近來發生多起汽車盜竊案，竊賊專門針對短暫下車購物、汽車引擎未熄的駕駛下手。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社近來發生多起汽車 盜竊案，竊賊專門針對短暫下車購物、汽車引擎未熄的駕駛下手，目前已有至少兩名華人中招；警方再度呼籲，駕駛不應貪圖方便，未將車鑰匙拔出就離開，竊賊只需幾秒鐘就能跳上車子開走。

首宗案件發生9月29日上午11時20分左右，35歲的華男將一輛日產(Nissan) Altima轎車停泊在18大道交87街街邊，未熄滅車子就下車走到店舖買東西；等他數分鐘後出來時，車子已不見蹤影，他立即報警求助。

後來警員有在附近區域找到他的車子，然而車上的財物如700多元現金、蘋果手機等都被偷走，警方目前還在追捕嫌犯中。

第二起案件發生於本月2日下午3時30分，65歲的華翁將本田 (Honda)Civic轎車停在23大道交86街處，接著未熄引擎下車買東西；走出來時碰巧看到兩名非洲裔男子跳上車，往86街西向逃逸，警方後來在附近尋車，可找不到兩人蹤跡。

市警62分局警員表示，類似情況的案件已多次在轄區內發生，很多駕駛貪圖方便，不願把車子完全熄滅；但其實竊賊從跳上車子到開走只需短短幾秒鐘，犯案速度極快，唯一能杜絕損失的，只有駕駛人員每次都確保將車鑰匙取出、熄滅引擎、上鎖車門。