15起鉛中毐案 衛生局：與使用陶瓷器皿有關

市衛生局提醒與使用陶瓷器皿有關的鉛中毐。 （Getty Images）

紐約市 衛生局官員在接獲至少15起鉛中毒案例舉報後，警告居民停止使用不符合食品安全標準的陶瓷餐具和杯子。

市衛生局表示，傳統陶瓷製品與兒童及成人血含鉛量升高案例脫離不了干係，這些個案的血含鉛量升至每分升 53 微克/分升(53 micrograms per deciliter)，比顯示大量接觸鉛的數值高出 10 倍以上。

衛生局局長喬克西(Dave Chokshi)提醒，準備或食用餐食時，不要使用裝飾用、或非食品用途的陶瓷，如果不確定是否符合食品安全，寧可先不要使用；先前曾使用不當陶瓷器皿的人應馬上停止使用，並且請醫生盡快進行血鉛檢測 。

衛生部門稱，已發現不符食品安全的陶瓷鉛含量比合格限值高出數千倍。陶瓷器皿的裝飾塗料或釉料中往往含鉛，鉛質可轉滲到器皿中的食物或飲料，無法用水沖洗或清除。

聯邦疾病預防控制中心(CDC)表示，鉛中毒的症狀包括腹痛、便秘、疲倦、頭痛、煩躁、食慾不振、記憶力減退、手腳疼痛或刺痛、身體虛弱；這些症狀往往被忽視，而且，血液含鉛量高的人可能看不出來、或者不覺得不舒服。

衛生官員說，過量接觸鉛將導致兒童學習和行為出現問題，對成人而言，恐導致血壓 上升並影響大腦、腎臟和生殖器官，對孕婦來說，將增加流產風險並影響胎內嬰兒。