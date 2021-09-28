我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

華女嗑藥捅傷華男至重傷？ 知情者闢謠

記者張晨／紐約報導
8大道KTV前引衝突，一華男遭人捅傷。(讀者提供)
8大道KTV前引衝突，一華男遭人捅傷。(讀者提供)

一篇聲稱布碌崙(布魯克林)8大道華社發生持刀傷人案的網絡文章引起熱議，該文稱一名19歲華女持刀將一華男捅至重傷，生命垂危；但該案一名知情者27日表示，網傳文存在多處不實信息，他已就此向文章作者及執法機關投訴，以停止謠言造成的傷害。

文章稱，23日晚，一群年約20歲的福州籍華青在布碌崙一華人KTV舉行派對，在此期間疑因嗑藥過多引發群毆，一年僅19歲的華女揮刀捅傷一名華青，致其至今重症昏迷；文章中還寫道，該女子是福州琅岐人，未婚生子，其父母早年離異，致其無人管教。

文章已經發表，立刻在微信瘋傳並引發了網友的憤怒，紛紛留言表示應當譴責並嚴懲該華裔少女。

對此警方表示，案件發生於當晚凌晨3時48分左右，一名31歲華男與一名19歲華女在39街775號前發生口頭糾紛，隨後華男被刀刺傷，並被送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)救治。

警方在之後的調查中，將一華裔女子梁恆佳怡(Leong Heng Jaiyi, 音譯)拘捕，以二級攻擊、非法持有武器與騷擾罪名移送法辦。

一名知情者透露，衝突雙方並未像網傳文章所說的在「嗑藥過多」，而是在酒後於KTV前的街上發生了爭吵，後升級為肢體衝突；雖然華男受傷，但因傷勢不重，他甚至不願意在案發後前往就醫，是在一眾人的催促下才同意，且在第二天就已出院。

知情者表示，梁恆佳怡並非琅岐人，也不存在未婚生子的情況；其父母從事餐飲業，因事發當天刀上有梁恆佳怡的指紋，故被拘捕。

華男 華女 布碌崙

上一則

紐約市6234學生染疫 占全州近3成

下一則

助災民 商家民代贈萬個麵包

延伸閱讀

「煤」有問題 電就有問題 中國稱將守住民生用電

「煤」有問題 電就有問題 中國稱將守住民生用電
台防疫鬆綁 陳時中：唱KTV戴口罩、打麻將得戴手套

台防疫鬆綁 陳時中：唱KTV戴口罩、打麻將得戴手套
布碌崙York地鐵站壅堵 民代促改善

布碌崙York地鐵站壅堵 民代促改善
周末好去處╱滑輪溜冰夜、布碌崙免費家庭日 親子同遊

周末好去處╱滑輪溜冰夜、布碌崙免費家庭日 親子同遊

布碌崙華男勒頸 女友昏厥險喪命

布碌崙華男勒頸 女友昏厥險喪命

熱門新聞

皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了