華女嗑藥捅傷華男至重傷？ 知情者闢謠

8大道KTV前引衝突，一華男遭人捅傷。(讀者提供)

一篇聲稱布碌崙 (布魯克林)8大道華社發生持刀傷人案的網絡文章引起熱議，該文稱一名19歲華女 持刀將一華男 捅至重傷，生命垂危；但該案一名知情者27日表示，網傳文存在多處不實信息，他已就此向文章作者及執法機關投訴，以停止謠言造成的傷害。

文章稱，23日晚，一群年約20歲的福州籍華青在布碌崙一華人KTV舉行派對，在此期間疑因嗑藥過多引發群毆，一年僅19歲的華女揮刀捅傷一名華青，致其至今重症昏迷；文章中還寫道，該女子是福州琅岐人，未婚生子，其父母早年離異，致其無人管教。

文章已經發表，立刻在微信瘋傳並引發了網友的憤怒，紛紛留言表示應當譴責並嚴懲該華裔少女。

對此警方表示，案件發生於當晚凌晨3時48分左右，一名31歲華男與一名19歲華女在39街775號前發生口頭糾紛，隨後華男被刀刺傷，並被送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)救治。

警方在之後的調查中，將一華裔女子梁恆佳怡(Leong Heng Jaiyi, 音譯)拘捕，以二級攻擊、非法持有武器與騷擾罪名移送法辦。

一名知情者透露，衝突雙方並未像網傳文章所說的在「嗑藥過多」，而是在酒後於KTV前的街上發生了爭吵，後升級為肢體衝突；雖然華男受傷，但因傷勢不重，他甚至不願意在案發後前往就醫，是在一眾人的催促下才同意，且在第二天就已出院。

知情者表示，梁恆佳怡並非琅岐人，也不存在未婚生子的情況；其父母從事餐飲業，因事發當天刀上有梁恆佳怡的指紋，故被拘捕。