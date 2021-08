罵亞裔母子「滾回你國」白男 被控仇恨犯罪

白男迪爾攻擊亞裔母子並罵「滾回你的國家」,被控仇恨犯罪。(市警提供)

曼哈頓 日前再發生一起涉及亞裔 受害者的仇恨攻擊案件,一白人男子無故大罵一名亞裔女子和其兩個孩子「滾回你的國家!」(Go back to your country!),還舉拳毆打受害者;市警仇恨犯罪 小組(The NYPD Hate Crimes Task Force)介入調查後僅兩天就將嫌犯逮捕,並控以仇恨犯罪在內的多項重罪。

警方表示,案件發生在22日下午1時30分左右,一名52歲的亞裔受害者帶著兩個孩子在曼哈頓史岱文森鎮(Stuyvesant Town)第一大道交東19街的十字路口附近,被47歲的迪爾(Vincent Diehl)隨機襲擊。

據警方消息,迪爾用拳頭毆打了這名女子的頭部,並喊道,「滾出去,回你的國家去!」(Get the fuck out of here, go back to your country!)

嫌犯攻擊後沿著第一大道向南逃走,受害者在目擊者協助下報警,轄區市警13分局及急救人員趕到現場,受害者表示感到疼痛,在現場接受救治。

仇恨犯罪小組介入調查,24日逮捕迪爾,控以仇恨犯罪、嚴重騷擾和人身攻擊罪。