法拉盛人行道 亞裔男暴斃

一名亞裔男子5日凌晨被發現死在法拉盛41路附近人行道。(記者牟蘭／攝影)

一名亞裔 男子5日凌晨被發現倒在法拉盛 41路附近人行道上，市警109分局的警員趕到現場後，發現該男子身上沒有明顯的傷痕，但已死亡；警方指，死者未攜帶身分證件，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，109分局於5日凌晨3時7分左右接到報案，稱在41路132-14號的一戶民宅前的人行道上，發現一名亞裔男子橫躺在人行道上，失去知覺；警方趕至現場後，發現該男子身上並無明顯傷痕，但已無心跳與呼吸，急救人員宣告當場死亡。

警方表示，亞裔死者的身上並未攜帶身分證件，屍體已交由法醫確認死因，案件目前仍在調查中。

在這名男子被發現在街頭暴斃後不久，警方於凌晨5時50分，在傑克森高地82街交37大道附近，發現失去知覺的65歲男子佐洛特(Charles Zolot），這名男子的臉部與身體都有明顯的傷痕，因傷勢過重，被急救人員宣布不治身亡。

警方呼籲，知情者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。