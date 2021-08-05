法拉盛華女抹頸自殺 警方調查 伴侶：事發當晚未察異狀

一名華裔女子4日被發現死於法拉盛公寓內。(記者牟蘭／攝影)

一名40歲的華裔 女子4日凌晨在法拉盛 邦恩街(Bowne St.)一棟公寓樓內，被伴侶發現失去知覺，警方趕往現場後，看到她的脖子被畫傷，因傷勢過重，當場死亡，警方初步調查，研判女子為自殺身亡。

市警109分局於4日凌晨1時56分收到報案，稱有一名40歲的華裔女子在邦恩街38-15號公寓樓內失去知覺，警員與急救人員立即趕往現場，發現該女子在臥室內，頸部有刀傷，因傷勢過重，救援人員宣布當場死亡。警方隨後在住處發現畫傷其脖頸的小刀，初步調查為自殺，尚未公布死者姓名，死因與自殺動機仍在調查中。

樓內的管理員表示，死者與她的伴侶在該樓內居住，案發當天並未聽見任何噪音，上午才被警方告知樓內有住戶死亡；她指，公寓樓之前並未發生類似的案件，但不認為樓內有凶案發生。

死者的華裔鄰居表示，他在這棟樓居住20年，樓內有大量華裔居民，首次聽聞大樓內有人因非自然方式死亡，他說，公寓住戶彼此並不熟悉，只知道死者來自中國 大陸，對她的突然離世感到唏噓。樓內多名住戶表示，4日凌晨樓中無任何異常情況。

警方呼籲，若有任何案件的知情者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。