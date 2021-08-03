衣著暴露妓女地鐵攬客 華人震驚

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)近來賣淫風氣愈來愈盛，先前東紐約(East New York)社區出現一群妓女夜間在街上攬客，紐約市 警在一次行動中逮捕十名男性嫖客；這股風氣日前也傳來日落公園社區，一名華裔民眾拍到，著裝暴露的妓女拿著保險 套在地鐵車廂內攬客，如此肆無忌憚讓他感到非常震驚。

紐約市新冠肺炎疫情和緩後，各個行業逐漸復甦，性服務業也不例外；近來東紐約居民向警方投訴，很多打扮得花枝招展、穿著暴露的妓女時常在夜裡到街上攬客，和開車的男性駕駛談攏後就直接搭車離開，後來市警派出臥底警察突擊執法，在一次行動中逮捕十名嫖客。

雖當街賣淫在東紐約已見怪不怪，但首次看見妓女在車廂上攬客，讓華裔民眾蕭先生感到震驚；他表示，7月26日傍晚7時左右，他如同往常搭乘D線列車回家，抵達某一個站點時，一名穿著露胸短裙、魚網絲襪露著屁股的非洲裔女子上車。

她手裡拿著保險套在車廂內行走，遇到男性時走上前詢問「有沒有興趣」，走過一輪被拒絕後，就坐在角落裡的位置；蕭先生表示，在當地住了許多年，從未遇到這樣的景象，車廂內的男女乘客明顯也感到不適，不停地看向女子。

他說，妓女雖不像一些有精神疾病的遊民一般可能會出手傷害乘客，但在公共場合拉客，也非常影響市容，希望市府能採取必要行動。

布碌崙地區檢察官辦公室早前宣布，將不再起訴賣淫者，並撤銷賣淫相關的逮捕令，但也強調，推銷賣淫依然是其辦公室打壓的犯罪之一；由於大多女性被逼迫而從事非法性交易，因此逮捕皮條客以及嫖客才是最重要的任務，呼籲民眾若有相關信息，可提供給警方協助調查。