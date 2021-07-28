選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

年收入300多萬元的韓裔 醫生金韓朝(Han Jo Kim，音譯)，發現結婚多年的前康州選美皇后妻子，背地裡竟是一名高級應召女郎，還謊稱學歷，41歲的金韓朝怒向法院申請離婚，開庭前夕，兩人達成離婚協議。

根據金韓朝向州高等法院提交的264頁離婚文件，他去年在家中電腦看見一名男子發給自己妻子特娜(Regina Turner)的淫穢短信，發現自二人2015年結婚以來，特娜通過應召女郎工作 賺取近70萬元，他於去年12月申請離婚，今年4月二人正式分居。

根據法庭文件，32歲的特娜是2011年康州小姐(Miss Connecticut USA)，兩人約會期間，她已是應召女郎，兩人2015年結婚後，仍繼續以此賺錢，每次出門工作都謊稱和女性朋友出門或出差。

根據財務紀錄，特娜在2015年至2021年間共有67萬5030元現金存入，許多來自一名新州房地產高管、一名多次獲獎的燈光設計師和一名商人；地產高管多次給了特娜2000元的支票，總計18萬5500元，燈光設計師的公司在六年間給了特娜11萬6000元，多次為1萬元。

法庭文件指出，特娜謊稱在康州大學主修化學，但第四年因參加選美比賽而退學，實際上，她高中也沒畢業。

金韓朝是脊柱外科醫生，在多家醫院任職，根據網路信息，2018年收入320萬元，兩人在曼哈頓上東城57街有一處價值650萬元的公寓，在長島 諾福克(North Fork)有250萬元的海景住房。

金韓朝在法庭文件指出，對特娜的行為不解，他對特娜非常慷慨，「若不是她的謊言和隱瞞，根本不會與她結婚。」