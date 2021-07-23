受害緬甸婦仍昏迷 追緝地鐵搶嫌 熱心華人懸賞1萬元

史里華(中)和黃友興(右)22日召開記者會，要求警方盡速逮人。(主辦方提供)

日前在曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)地鐵站 ，遭到歹徒搶劫，摔下樓梯導致頭部重傷，58歲緬甸裔婦女Than Htwe目前仍在加護病房昏迷；22日共和黨市長候選人、「守護天使」(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)，以及社區人士黃友興(Phil Wong)在案發地鐵站口召開記者會，呼籲盡快緝捕嫌犯，黃友興也提供1萬元的懸賞獎金，鼓勵民眾提供線索。

史里華表示，新冠疫情以來針對亞裔 的攻擊案增加，許多民選官員承諾會幫助亞裔社區，不過至今沒有看到任何作為，他將採取行動，加強保護社區。

史里華說，「守護天使」從疫情前就開始日夜巡守華埠，仍未看到針對亞裔的攻擊平息，將再加派人手，對華埠街道，以及地鐵巡邏。

史里華承諾，如果當選市長，將嚴格執法，亞裔和猶太裔不會再成攻擊目標。黃友興則宣布，將以個人名義懸賞1萬元，任何人只要提供線索，最後成功逮捕嫌犯，就可得到獎金；他感謝守護天使願意站出來保護社區，「案子過了這麼多天，沒有其他民選官員出面呼籲，小市民只好自己站出來，也希望大家團結對抗，反對攻擊亞裔。」

本月17日早，Htwe和兒子Kyaw Zaw Hein從堅尼路地鐵出站，非洲裔嫌犯突然從後方抓住其子的背包打算搶劫，他失去平衡，下意識抓住母親，兩人跌落樓梯，母親頭部撞地，搶匪逃逸。

Htwe在表維醫院(Bellevue Hospital)接受腦部手術，目前以醫療儀器維持生命。