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展望公園色魔 5小時性侵2女

記者黃伊奕／紐約報導
警方根據受害者描述畫出的嫌犯相貌。（市警提供）
警方根據受害者描述畫出的嫌犯相貌。（市警提供）

布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)近期出現一名色魔，五個小時內先後性侵一名34歲女子和一名57歲女子；目前警方公布根據受害者描述畫出的嫌犯素描像，呼籲民眾協助通緝。

根據警方消息，該色魔在10日的五小時內，先後在展望公園內犯案兩起，他先是在當日下午1時左右從一名34歲獨行女子後方接近，突然將女子嘴捂住，並將她推向一塊大石頭；嫌犯從身後拽著受害者雙手，並用身體壓住其身體，接著掏出一個避孕套企圖實施性侵；在色狼將避孕套包裝袋放在石頭上時，受害者快速掙脫並逃離現場。

然而不到五小時，該色狼在同一地點再度犯案，當日下午5時30分左右，一名57歲女子路過時，發現該名色狼正在自慰；女子經過後色狼開始跟著她，受害者意識到異樣轉身查看，該色狼衝上去並且將精液射在其手臂和身體上，受害者嚇得快速逃走。

根據受害者描述，嫌犯為一名西語裔男子，約6呎高，25歲至30歲左右；警方根據受害者描述，畫出嫌犯素描畫像，呼籲民眾看到體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

性侵 手機 布碌崙

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