遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉嫌在2015至2018年期間與11歲女兒長期發生性關係、遭控亂倫、強姦等多項罪名的華男鄭彬(Bin Zheng)，經過三年調查蒐證後案情翻轉，證明鄭斌清白；30日鄭斌與妻子林靜現身曼哈頓華埠的律師樓，開心洗清罪名，表示不會追究女兒給家庭造成的傷害，只要她願意，家門24小時為她而開。

44歲的鄭斌，涉嫌於2015至2018年，多次脫掉未成年女兒的褲子和內衣，發生性行為；他於2018年11月被捕，被控與13歲以下未成年人發生性關係及強姦、亂倫、性暴力等罪名。

鄭斌和林靜表示，2018年11月1日接到女兒學校電話，表示女兒生病了，要家長去接她，鄭斌匆匆趕到學校，卻沒有見到女兒，老師要求他上另一輛車，表示要和女兒分開兩輛車到醫院。

車子開到目的地後，鄭斌下車，才發現到了警局門口，並被告知女兒指控他常年性侵 ，當日被捕；後來才知道，女兒在學校與友人聲稱長期被父親性侵，友人轉告學校的輔導老師，由老師報警。

被指控性侵，再加上社群媒體 的渲染，2016年才在布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)買了新房的鄭斌，開始遭到外界抨擊；當時沒有任何證據、法庭也沒有任何裁決，但卻有人當街朝他吐口水，更有人故意將糞便潑到他家的停車道上；法官也簽署保護令，限制鄭斌靠近女兒和兒子，他只能在外租房，妻子和兒子住在原住所，女兒則住進寄養家庭。

鄭斌失去了在大都會運輸署(MTA)的穩定工作，案件進行的兩年間，他獨自在外依靠在建築工地打工維生，無法與孩子見面；開99分商店的林靜，生意也受到輿論影響，不得不在2019年結束營業，她也因為心理壓力過大而患病，先後動了三次手術。

鄭斌的代表律師翁振信表示，該案相當棘手，若罪成，鄭斌恐面臨25年牢獄，律師團隊花了大量時間，與當事人及相關案件人員交流、全面審查證據，並聯合私家偵探調查，依據事實和法律為鄭斌做無罪辯護，最後檢方於今年3月撤銷多數控罪；僅因為疏於照顧孩子，被判危害兒童福利(endangering the welfare of a child)的輕罪，可以返回家與妻兒同住。

鄭斌和林靜30日表示，在女兒的指控之前，兩人就像其他父母一樣，每日詢問孩子在校表現、課業是否有問題等，卻忽略了孩子的心理問題；鄭斌說，女兒是所謂的「衛星寶寶」，一歲時送回中國與外公、外婆住，夫妻兩人則在美國 工作，希望提供最好的物質生活給孩子，直到女兒六、七歲時，才接回美國上學。

他們努力工作，希望在最好的學區買房子，把孩子送到最好的學校，期待他們出人頭地，不過事發之後，林靜說：「我覺得自己是一個很失敗的媽媽，沒照顧好孩子。」

如今案件塵埃落定，林靜更注重孩子教育；她形容自己之前就有如「虎媽」，直到事情發生後，才了解自己與孩子缺乏互動，「各方面都給他們最好的，卻沒有照顧到孩子的情感」；目前林靜專心在家照顧14歲的兒子，希望彌補過去因為工作太忙而疏忽的親子關係。

鄭斌女兒的監護權仍在家事法庭，寄養家庭希望正式收養她，案發後曾在去年8月探望一次女兒的林靜說，當時女兒看到她流下眼淚，抱了她一下，依舊叫她「媽媽」，同時抱怨寄養家庭不會煮飯；鄭斌則是礙於法院保護令，從案發至今未曾見過女兒，也不能聯絡。

鄭斌與林靜拭淚表示，未來希望爭取到女兒的監護權，「我們不會追究女兒對家庭帶來多少傷害，家門24小時永遠是開的，只要她願意回來，我們會隨時包容。」