遊民乞討被拒潑水大罵華裔母女 警逮捕控仇恨犯罪

曼哈頓遊民乞討不成潑水華裔母女大罵「X他媽的中國佬」，警方逮捕控仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

曼哈頓中城六月初時又發生了一起涉及華裔 受害者的仇恨攻擊案件，一女遊民向一對正在等車的華裔母女討錢被拒後惱羞成怒，不但向其二人潑水，更大罵「X他媽的中國 佬！」(F–k you, c—k!)；市警仇恨犯罪 小組(The NYPD Hate Crimes Task Force)26日表示，已將涉案女嫌逮捕，不但控其以仇恨犯罪為基礎的嚴重騷擾(Aggravated Harassment as a Hate Crime)，更因有年幼受害者在場而被控危害兒童福祉Endangerment of Child’s Welfare)。

警方表示，案件發生在2日早7時30分，一名45歲的華裔母親帶著六歲女兒，在西43街交第三大道等校車時，一女性遊民上前乞討，遭到母親拒絕後，該遊民則與另一男性走進了附近的一家星巴克。

而再回來時，手裡則多出了一杯水，警方稱，根據受害者描述，該女嫌快步朝自己和女兒的方向走來，猛的將手中的液體潑向她們，並大喊道「X他媽的中國佬！」。

警方表示，雖然案發時無人受傷，但受害母女都受到了驚嚇，尤其小女兒年紀尚幼，恐被此突如其來的攻擊和言語留下陰影；但好在經過近三周的調查，終於在24日將嫌犯逮捕，並控以仇恨犯罪為基礎的嚴重騷擾和危害兒童福祉兩項罪名。