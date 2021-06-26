我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁阿密塌有預兆？3年前報告發現系統性問題

跪頸案判刑22年半 沙文：希望判決撫慰傷痕

遊民乞討被拒潑水大罵華裔母女 警逮捕控仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
曼哈頓遊民乞討不成潑水華裔母女大罵「X他媽的中國佬」，警方逮捕控仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)
曼哈頓遊民乞討不成潑水華裔母女大罵「X他媽的中國佬」，警方逮捕控仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

曼哈頓中城六月初時又發生了一起涉及華裔受害者的仇恨攻擊案件，一女遊民向一對正在等車的華裔母女討錢被拒後惱羞成怒，不但向其二人潑水，更大罵「X他媽的中國佬！」(F–k you, c—k!)；市警仇恨犯罪小組(The NYPD Hate Crimes Task Force)26日表示，已將涉案女嫌逮捕，不但控其以仇恨犯罪為基礎的嚴重騷擾(Aggravated Harassment as a Hate Crime)，更因有年幼受害者在場而被控危害兒童福祉Endangerment of Child’s Welfare)。

警方表示，案件發生在2日早7時30分，一名45歲的華裔母親帶著六歲女兒，在西43街交第三大道等校車時，一女性遊民上前乞討，遭到母親拒絕後，該遊民則與另一男性走進了附近的一家星巴克。

而再回來時，手裡則多出了一杯水，警方稱，根據受害者描述，該女嫌快步朝自己和女兒的方向走來，猛的將手中的液體潑向她們，並大喊道「X他媽的中國佬！」。

警方表示，雖然案發時無人受傷，但受害母女都受到了驚嚇，尤其小女兒年紀尚幼，恐被此突如其來的攻擊和言語留下陰影；但好在經過近三周的調查，終於在24日將嫌犯逮捕，並控以仇恨犯罪為基礎的嚴重騷擾和危害兒童福祉兩項罪名。

華裔 仇恨犯罪 中國

上一則

華埠七天零確診 法拉盛合格居民全打疫苗

下一則

分離15個月「太極拳班一人沒少」 紐約華社老人中心再現歡笑

延伸閱讀

大罵亞警中國佬 非裔男被捕前科累累

大罵亞警中國佬 非裔男被捕前科累累
金山商會報告 民眾傾向增加警力

金山商會報告 民眾傾向增加警力
反班森賀建遊民所 居民將請願、示威

反班森賀建遊民所 居民將請願、示威
紐約華盛頓廣場大罵亞警「中國佬」 非裔男非法持械遭捕

紐約華盛頓廣場大罵亞警「中國佬」 非裔男非法持械遭捕
「妳這個亞裔老女人」史島遊民砸傷7旬婦

「妳這個亞裔老女人」史島遊民砸傷7旬婦

熱門新聞

楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30
紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

2021-06-18 14:53
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08

精彩推薦

超人氣

更多 >
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿
邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…

邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…
反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億