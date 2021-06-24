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警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

記者張晨／紐約報導
涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)
涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

位於法拉盛緬街的一間華人超市，日前發生盜竊案，一男子進店盜竊蔬果被店員追出店外抓到，多名華人協助報警；但轄區109分局兩名白人警員到達現場後，不但沒有請求翻譯了解案發經過，更讓盜竊者離開；市警23日表示，涉案的兩名警員已被總局內部調查，高層對二警的反應表示嚴重不滿，並稱全市亞裔社區分局轄區警員在建立警民關係上付出了許多努力，但卻被此二警傷害形象，再次讓民眾以為報警無用。

案件發生在20日下午2時30分左右，一名講英文的歹徒在超市抄起門邊的幾盒蔬果拔腿就跑，業者表示，在附近商戶和店員的協助下，幾人合力才將其制伏，並帶回超市，隨後有民眾報警。

這已不是他第一次作案，業者表示，超市內的監控錄像已拍到此人十幾次盜竊店內商品、西瓜，抱上就跑，還有口罩等防疫用品，偷一次就令店裡損失100多元。

店內監控顯示，兩名109分局白人警員到達現場後，全程未和小偷有肢體接觸，並讓他往店外走，待走到街上後，小偷立馬加快步伐逃走，二人也未追趕。

案發後，市警總局接到許多人投訴稱此案處理不公，警方不能單方認定此案為小偷小摸，便以為可以小事化無。

消息人士稱，總局已對涉案的兩名警員展開調查，數名高層長官也已知曉此事，並表示會嚴肅處理，即使不足以解雇，也會面臨處分或調離。

市警總局表示，兩名警員並未尋求翻譯以積極了解現場情況，實施了錯誤的協助，不但沒有把嫌犯拘捕，還在明知嫌犯會逃跑的情況下，故意讓其走開，超市業者作為受害方，沒有得到應有的尊重。

「這樣的視頻，令許多在建立警民關係中做出貢獻的警員蒙羞。」總局消息人士說，這讓亞裔社區感到不安，以為報警求助是沒用的。

109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)也對此案表示抱歉，他稱並非因為業者的亞裔身分而被區別對待，正在積極配合案件的調查。

亞裔 華人超市 法拉盛

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