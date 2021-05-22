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布碌崙華社再爆轎車盜竊 警籲民協尋嫌犯

記者顏潔恩／紐約報導
另一人身穿黑色連帽毛衣、戴著黑色面罩。(市警提供)
另一人身穿黑色連帽毛衣、戴著黑色面罩。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)介於波羅園(Borough Park)和班森賀之間的華社，日前發生一起轎車財物盜竊案，兩名男子趁著早晨無人時，撬開一輛停在路邊的轎車，搶走受害者手提電腦、充電器等物品；轄管當地的66分局22日發布通緝令，呼籲知情人士提供線索。

該案件發生於本月19日早上4時48分，在位於19大道交61街處；據警方後來取得的監控視頻揭露，兩名身分不明的男子當時聯合撬開一輛停放在路邊車子，接著偷走裡頭一部手提電腦、兩個充電器、還有一個工具包。

嫌犯之後跳上一輛黑色的BMW轎車，沿著61街西向逃逸，不久後36歲的受害者返回現場，才驚覺轎車遭盜竊。

警方形容，其中一名嫌犯身穿灰色連帽衛衣、戴著藍色醫用口罩、另一人則身穿黑色連帽毛衣、戴著黑色面罩；警方呼籲民眾若看到與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

身穿灰色連帽衛衣、戴著藍色醫用口罩的嫌犯。(市警提供)
身穿灰色連帽衛衣、戴著藍色醫用口罩的嫌犯。(市警提供)

布碌崙 口罩 手機

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