我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

引渡康州受審未決 潘勤軒仍關押阿州

記者張晨／紐約報導
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周末在阿拉巴馬州落網。(警方提供)
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周末在阿拉巴馬州落網。(警方提供)

美國聯邦法警(U.S. Marshals Service)17日表示，被控涉嫌殺害耶魯大學研究生蔣凱文(Kevin Jiang)的麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒(Qinxuan Pan)仍被關押在阿拉巴馬州的監獄中，當局目前仍不願透露任何引渡的信息，稱這樣是「違反規定」。

法警發言人施托塞爾(James Stossel)表示，不能和媒體討論潘勤軒案件的下一步進度，稱談論「被拘留者的未來狀態，違反了政策規定。」但他也證實，潘勤軒目前仍被關押在阿拉巴馬州的監獄中。

施托塞爾表示，已經向紐黑文警察局和紐黑文州檢察官辦公室(New Haven Police Department and New Haven State Attorney's Office)提出了獲取相關信息的要求，但這兩方在17日均未有回應。

在潘勤軒被捕後，當被問及他是否會被引渡回康州受審時，施托塞爾說，「目前不會得到回答，因為涉及很多變數」。

14日凌晨，在逃亡四個月之後，潘勤軒在阿拉巴馬州蒙哥馬利市Fairview大道400街附近落網；他以「蔡亨利」(Henry Cai，音譯)的假名租下住處，與其同住的房東表示他租房期間毫無異樣，「完全是一個正常人」。

2月6日晚8時左右，耶魯大學環境學院26歲的碩士生蔣凱文在紐黑文社區遭射七槍斃命，警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」，不久後升級為嫌犯進行通緝，並懸賞1萬元；執法機關持續多月在全國範圍內追捕潘勤軒，4月8日甚至還聯合國際刑警組織，對他發出了全球通緝的紅色通緝令。

被捕當日，附近的目擊者表示，法警將潘勤軒的手腳均銬上了鐐銬，並封鎖了街區的雙向車道，將他帶到街對面的警車上。

法警阿拉巴馬中部分區負責人瑟瑞耶(Jesse Seroyer Jr.)表示，一接收到是潘勤軒在該州落腳的消息，就立刻制定了監控和逮捕計畫，這是法警、墨西哥灣地區逃亡特遣隊以及州和地方共同努力的結果。

潘勤軒 阿拉巴馬州 耶魯大學

上一則

排序複選制首次實施 選舉局：計票更費時

下一則

濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當

延伸閱讀

耶魯華生命案兇嫌潘勤軒引渡起爭議 仍關在阿拉巴馬

耶魯華生命案兇嫌潘勤軒引渡起爭議 仍關在阿拉巴馬
耶魯華生命案兇嫌被捕前用假名租屋 房東驚「完全是正常人」

耶魯華生命案兇嫌被捕前用假名租屋 房東驚「完全是正常人」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
涉殺耶魯華生 MIT博士生落網…潘勤軒逃亡4個月 含笑入獄

涉殺耶魯華生 MIT博士生落網…潘勤軒逃亡4個月 含笑入獄
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30
12日在紐約市地鐵中，接連發生四起攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場

2021-05-12 13:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在