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遭電單車撞倒 華裔老翁住院8天離世

記者顏潔恩／紐約報導
71歲華裔老翁在橫穿曼哈頓街口時，被電單車騎士撞及身亡。(谷歌地圖)
71歲華裔老翁在橫穿曼哈頓街口時，被電單車騎士撞及身亡。(谷歌地圖)

轄管曼哈頓上西城的市警20分局29日發布消息，一名71歲的華裔老翁日前在街上遭電單車(E-bike)撞倒，頭部和手臂受重傷，住院超過一周後離世；電單車騎士案發後留在現場接受調查，警方未拘捕和控罪任何人。

事故發生於17日下午1時32分，警方當時接到民眾報案，曼哈頓Amsterdam大道交西78街發生一起車禍；警員抵達現場調查時，發現71歲的鍾興(Chung Hing)已倒在地上，頭部和手臂遭到重擊，他隨後被送往西奈山聖路克醫院(Mount Sinai St. Lukes Hospital)搶救，可惜在住院第八天後，25日因傷勢嚴重不治身亡。

紐約市警高速公路調查小組(NYPD Highway District's Collision Investigation Squad)介入調查後發現，39歲的電單車騎士，當時沿著Amsterdam大道的單車道內北向行駛，死者在另一道上想橫穿馬路走到對街，突然從兩個停泊的轎車中走出來。

騎士來不及煞車而撞上老翁，案發後他都留在現場接受調查，自身並未受傷，小組目前還在進一步調查案件中，未逮捕或控罪該名騎士。

鍾興報住在布碌崙(布魯克林)班森賀16、17大道交80街，是上西城金豐中餐廳的經理，30多年前從香港移民來美，有一個兒子；車禍地點就在餐廳門前。

車禍 曼哈頓 紐約市

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