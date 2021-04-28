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18年未見 疫歿華婦陳夢琴 2子盼來美送終

記者顏潔恩／紐約報導
陳夢琴家人27日拜訪布碌崙美國亞裔社團聯合總會，希望為陳夢琴遠在中國的兩個兒子辦理簽證，來美送18年未見的母親最後一程。(記者顏潔恩／攝影)
陳夢琴家人27日拜訪布碌崙美國亞裔社團聯合總會，希望為陳夢琴遠在中國的兩個兒子辦理簽證，來美送18年未見的母親最後一程。(記者顏潔恩／攝影)

57歲的華女陳夢琴在接種新冠疫苗後卻染疫去世，遺體日前已解剖完畢，預計三個月後才有結果；死者家人27日到布碌崙(布魯克林)美國亞裔社團聯合總會求助，希望為她在中國的兩個兒子辦理赴美簽證，送18年未見的母親最後一程。

陳夢琴4月1日接種嬌生疫苗不久後，和丈夫先後確診新冠肺炎，華埠醫院當時拒收他們，兩人最後是到陳夢琴的姊姊(以下簡稱陳姐)家寄住隔離；14日凌晨陳夢琴病情惡化，隨後送到法拉盛長老會醫院救治，16日凌晨4時不幸驟逝。

陳姐、陳姐女兒、以及陳夢琴的丈夫27日在美國長樂南鄉聯合總會會長劉愛華德陪同下，到亞總會求助，希望幫助陳夢琴在家鄉的33、32歲兒子申請來美，送母親最後一程；陳姐表示，妹妹2001年來美後再沒有回中國，兩個兒子都由親戚帶大，現在都已成家立業，還為夫婦倆增添了三個孫子。

陳姐難忍淚水說道，陳夢琴去世後她打電話跟大兒子傳達噩耗，兩人透話時不斷痛哭；陳夢琴是兄弟姊妹中最小，卻最早離世，讓陳姐一直耿耿於懷，自責說「都是我害的，早知不要接她進來(美國)，所有的兄弟姐妹都十分難過」。

陳夢琴的丈夫表示，妻子經常視訊跟孩子說話，孩子得知她生病，囑咐她吃藥；而還在辦理親屬移民的陳夢琴，原計畫成功後，可以返中國探望久未見面的孩子，可惜再無機會，因此希望兩名18年沒見的兒子可以赴美來送最後一程。

另一方面，針對陳夢琴的死因，醫生在報告上寫明是感染新冠病毒所致，但她入院時，醫生曾提到她已腦死亡，因此家人懷疑可能是接種疫苗造成死亡，家人現已接受醫生的建議對遺體解剖，預計三個月後會有結果。

陳夢琴的遺體目前已領回，並送到殯儀館；亞總會會長陳善莊當天也交代家屬需準備的材料，將尋求民選官員幫助、以及社團的擔保，幫助死者兩名兒子前來美國。

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