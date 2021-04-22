亞裔廚師公園散步遭攻擊 愛貓被摔死

阿索南和她的愛貓Ponzu。（取自Instagram）

一名亞裔女廚師與男友日前在布碌崙 (布魯克林)公園帶著自己寵物貓外出時，因一名12歲男生將貓從高空拋下，導致其父母與該對情侶發生爭執，之後廚師男友遭到對方毆打，男友鼻梁被打斷，寵物貓也當場死亡。

該名泰裔女廚師阿索南(Chanan Aksornnan)4日和男友帶著自己的貓Ponzu、狗以及一隻鳥在布碌崙McCarren公園散步，期間一名12歲男生搶走Ponzu，並將它從高空拋下，導致原本就患有先天性心臟病 的貓鮮血淋漓躺在地上。

阿索南說，男生父母得知此事後不僅沒有道歉，反而指責她說「你不能怪我，你是那個犯錯的人，為什麼帶著一隻貓去散步。這就是你這要做的下場，婊子。」

隨著爭吵升級，男生的多位家人開始對阿索南和情侶大打出手，阿索南說「他們從開口大罵，到身體攻擊，我遭到至少三名女子的毆打和腳踢」。

在遭受攻擊過程中，阿索南的男友被打斷鼻梁，寵物貓Ponzu也在現場死亡，阿索南之後在幾年愛貓的網路頁面寫道，「我們受了創傷，說不出話，傷心極了，那天我們受到了身體攻擊，也失去了獨一無二的Ponzu。」

阿索南之後將此事報警，受到很多喜愛寵物者的關注，市警94分局對此案非常重視，並呼籲廣大民眾一起幫助尋找嫌犯下落；呼籲知情者撥打(718)383-8545連繫該分局。

阿索南和男友也呼籲知情的民眾通過[email protected]與他們聯繫；支持者也正在社群媒體 上使用JusticeForPonzu的標籤紀念Ponzu。