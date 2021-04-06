狠踹亞裔婦 艾略特被控仇恨犯罪

亞裔團體和社區人士曼哈頓刑事法庭前示威，要求重判無故攻擊65歲亞裔女子的嫌犯艾略特。(記者張晨/攝影、市警提供)

日前在中城無故攻擊65歲菲律賓裔女子卡麗(Vilma Kari)的嫌犯艾略特(Brandon Elliot)，5日在曼哈頓刑事法庭被正式以包括仇恨犯罪 在內的多項重罪提控，而包括紐約同源會等多個華人團體及社區人士當日上午開庭前在法庭外集會，要求必須對此仇恨行為加以嚴懲，並增加更多警力保護社區。

紐約同源會(CACAGNY)創會會長陳慧華表示，想要停止這一切需要切實的行動，而光說不做是沒用的，「我們首先要制止所有類型的犯罪，才能再談制止仇恨犯罪。」

與會的華裔示威者林秀珠表示，距離法院僅一街之遙的華埠就是個例子，許多老年人都不敢出門，被街上和地鐵中的犯罪行為所「囚禁」。

當日集會中不時傳來「這種情況必須停止!」的口號，參與者更舉著寫有「還會有更多艾略特嗎?」的標語牌，望法庭能嚴懲他犯下的罪行。

38歲的嫌犯艾略特3月29日在中城將正在走去教堂的菲律賓裔女子卡麗踹倒，而後又連續三腳猛踹其頭部，並以歧視性言論辱罵。

艾略特被捕時，住在案發地點附近的酒店，該處目前為遊民收容中心，他此前有多項被捕紀錄，2002年19歲的他，就曾持刀殺害了自己的母親，被判15年至終身監禁。

5日庭審上，曼哈頓地區檢察官正式以兩項仇恨犯罪的二級攻擊罪、一項仇恨犯罪的一級襲擊未遂(attempted assault)等三項罪名將其起訴；艾略特下次出庭時間為4月21日。

「守護天使」創辦人史里華(Curtis Sliwa)當日也參與集會；他表示，市議會最近做出的一項決定，終止了市警的豁免資格，這就意味著他們或可因在職行為不當而面臨民事訴訟，「這就是在傳遞一種對犯罪溫和處理的態度。」

同源會主席黃友興說，「我們此次在法院外集會，要向政府、法官、檢察官等傳遞信息：罪案政策方面的改革沒有保護市民，反而使很多人無法過上正常的生活；我們要求常識性法院、常識性警務和常識性遊民政策，以使紐約市 變回安全之地，這不僅針對亞裔 ，還包括所有因違法行為和犯罪率上升而受到傷害的社區，我們與他們站在一起。」

菲律賓駐紐約總領事卡托(Elmer Cato)因為正在隔離中無法參與當日的集會，但他在一份聲明中表示，發生在卡麗身上的不幸明天便可能會發生在所有居住在紐約的耆老身上，每個人都因為反亞裔暴力案件的激增而感到惶恐不安，「我們想對他說，卡麗屬於這裡，紐約的亞裔居民也屬於這裡，每個人都屬於這裡。」