從JFK盜領數百萬元名牌銷贓 皇后區男子恐被關25年

皇后區一男子涉嫌從從甘迺迪機場投竊數百萬元奢侈品並銷贓，被捕後遭控罪；圖為甘迺迪機場的貨倉。(路透)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)和紐新航港局(Port Authority Police)首席安全官比立奇(John Bilich)11日宣布，32歲的皇后區男子阿森西奧(Oscar Asencio)去年涉嫌協助團夥成員，從紐約 甘迺迪國際機場 (JFK)盜領總價值超過600萬元的名牌商品，被控共謀和非法占有贓物罪，協助保管和出售贓物，一旦罪名成立，將面臨最高25年監禁。

根據檢方起訴書，包括機場工作人員的團夥利用內部信息，了解如何在機場取貨，並使用偽造證件，於2020年1月和5月各盜領一批進口貨物；去年1月盜領超過80萬元的普拉達(Prada)商品，5月盜領超過530萬元的古馳(Gucci)和香奈兒(Chanel)商品。

起訴中說，被告阿森西奧幫助保管5月那次盜領的商品，藏在位於皇后區牙買加(Jamaica)Guy R. Brewer大道夾147道的一家停業的美容院內。監視錄像顯示，阿森西奧攜帶裝滿盜領物品的袋子進出該樓宇，還在藏匿地點出售了價值約250萬元的贓物。

警方持法院授權的搜查令，進入該美容院搜索，發現並沒收了大量名牌商品，包括上千個名牌手提包及珠寶、墨鏡、衣服和其他配件。

阿森西奧住在皇后區阿斯托利亞(Astoria)21街，10日下午在皇后區高等法院過堂，被控一級非法占有盜竊物品和四級共謀罪，一旦罪名成立，將面臨最高25年監禁。下次開庭時間為25日。

凱茲表示，自去年10月以來，被告阿森西奧一直被拘留，面臨非常嚴重的指控，「我們的機場應該確保進來的人和物品都是安全的，我的首要任務之一是確保我們的機場對所有旅客和進口商品的安全，包括進入紐約的個人防護裝備、疫苗和其他醫療用品」。