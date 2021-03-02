刺傷華人未控仇恨攻擊 3區華裔市議員參選人抗議

在三區參選市議員的華裔參選人齊聚曼哈頓地區檢察官辦公室，抗議未對華埠捅人案兇嫌控以仇恨犯罪。(記者張晨／攝影)

來自紐約市三區的市議員華裔 參選人1日在曼哈頓地區檢察官辦公室前集會，聯手抗議日前無端刺傷一名華裔路人的嫌犯薩爾曼·穆夫里希(Salman Muflihi)未被控以仇恨犯罪 ，表示希望檢方能重新審視現有掌握證據，也呼籲華裔民眾「不做沉默的大多數」。

23歲葉門男子穆夫里希在2月25日持八吋長尖刀，在哥倫布公園(Columbus Park)旁靠近窩扶街(Worth St.)和巴士打街(Baxter St.)交口，將一名路過的36歲華裔男子捅至重傷；他此前已有三次攻擊他人被逮捕的紀錄，在1月時就曾在布碌崙(布魯克林)無端攻擊過一名華裔。

參選皇后區法拉盛第20選區市議員的陳海靈表示，該嫌犯本已前科累累，在案發後他還向警察說出「是我捅的，他死就死了與我何干」這樣的狂言，本該以仇恨犯罪調查起訴的案件如今卻被撤銷，實在不能想像有多少起攻擊案件都會以這樣的結局收場。

參選森林小丘，秋園與雷哥公園的第29選區市議員的臧東慧、黃啟俊則表示，疫情發生以來，亞裔 社區的許多民眾和小商業者一直在對抗仇恨行為，「這些種族主義的攻擊非常粗暴、毫無理性、令人作嘔，這種現象必須終結；太多亞裔民眾真的生活在恐懼之中，他們不敢離開家門，就是擔心有不好的事情發生。」

參選曼哈頓華埠第1選區市議員的李翠珊則表示，自己在香港出生，六歲雖家人移民美國，成長道路中看到過無數宗這樣的族裔不公案件，故而選擇從事法律工作，多年來一直致力於打擊對華人與亞裔在疫情偏見而層出不窮的歧視罪案。

參選布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區的林煜則表示，以亞裔為受害群體的案件曾出不窮，是時候與所有社區聯手，呼籲民眾勇敢發聲，不再做「沉默的大多數」。參選第25選區市議員的陳熠、第20選區市議員的尹島、第一選區的鄭永佳等也都到場聲援。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，沒有證據證明穆夫里希捅人是出於種族方面的動機，所以不符合仇恨犯罪定義，助理檢察官強森(Adam Johnson)說，「就像我們辦理的每一起案件一樣，我們會繼續調查，並且在必要時提出適當的指控。」檢方在經過初步調查後對他提出二級謀殺未遂、非法擁有武器、攻擊等多項罪名指控，但並未控以仇恨犯罪。