兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩名亞裔 男子涉嫌於26日晚持槍入室搶劫皇后區法拉盛一住宅，嫌犯尾隨受害人闖入其家中後，毆打受害人並搶走數千元現金和一些貴重物品。紐約市 警28日公布嫌犯作案視頻，呼籲民眾提供線索。

警方表示，2月26日晚6時40分左右，住在法拉盛的一名35歲女子出門倒垃圾後返回時，兩名男子尾隨其進入公寓樓後，並闖入女子家中，隨後兩男子將受害女子扔到地上，試圖將其控制住，其中一人拿出一把手槍對準女子頭部，並威脅要槍擊她。兩名嫌犯從女子家中搶走3000元現金、兩部蘋果手機 、一個名牌手袋和多張信用卡。作案後逃逸。

警方表示，兩名嫌犯為亞裔男子，身形較瘦，作案時全身穿黑色衣服，戴黑色口罩，其中一人的帽衫後面印有「OFF THE WALL」字樣。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

影音來源：紐約市警