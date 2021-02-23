華埠一金店 1個月內遭同一嫌犯兩度砸窗搶劫

「金鳳珠寶行」一月內遭同一嫌犯砸窗搶劫。(記者張晨/攝影)

位於曼哈頓華埠 堅尼路(Canal St.)195A號「金鳳珠寶行」在一個月的時間內，遭同一名非洲裔男子掄大錘砸搶兩次，第一次只砸壞櫥窗並未實施搶劫，但第二次則「抓起項鍊就跑」，好在店主及時報警，轄區市警五分局警員得以根據其體貌特徵，迅速將其逮捕。

https://youtu.be/naH_v1bHAOQ

（影音來源：市警提供）

第一起案件發生在1月16日下午4時37分，一非洲裔男子白日下使用大錘砸毀了「金鳳珠寶行」的前玻璃櫥窗，但在一名女店員的阻止下並沒有成功對櫥窗內的金飾下手，迅速逃離現場。

但該案過去僅一個月，同一名嫌犯再次出現在「金鳳珠寶行」前；警方表示，21日下午1時30分左右，他再次使用和上次一樣手法，用錘子砸壞櫥窗後，抄起櫥窗內展示的項鍊就跑，期間帶出的許多首飾散落滿街。

警方稱，有了一個月前的教訓，店主早有防備，一眼認出了該男子正和前一起案件為同一人，所以迅速報警，警員趕到後在離現場不遠處將其逮捕。

警方表示，這名非洲裔嫌犯年約20歲左右，審訊中警方詢問他為什麼接二連三對同一家金鋪下手，他的回答竟然是「我就喜歡這家店」；警方也指出，種種跡象表明該嫌犯似乎患有精神疾病。

五分局也呼籲轄區商家安裝店內、外的清晰監控，當此類案件發生時，就能迅速鎖定嫌犯的特徵，並為警方和後續審理提供線索證據。