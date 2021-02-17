怕冷未上門查案致女遭夫勒死 兩警僅遭小處分

22歲托妮．韋爾斯在2017年被家暴，最終被丈夫勒死。（取自臉書）

布碌崙 (布魯克林)包括一名華警在內的兩名警員，於2017年接到家暴報警後出警，卻因天氣寒冷未下車處理案件，因而錯失拯救一名女子的機會，使她最終被丈夫勒死家中；兩警隨後僅獲紀律處罰，只要不再犯錯就能保住工作，並在去年7月獲市警總局長希爾(Dermot Shea)解除處分；消息近期被爆出，引發市警包庇警員錯誤的質疑。

據紐約 每日新聞報導，居住在皇冠高地(Crown Heights)的22歲女子托妮．韋爾斯(Tonie Wells)2017年12月22日報警稱，丈夫巴里．韋爾斯(Barry Wells)舉止怪異，希望警方上門協助；大約半小時後，其鄰居撥打第二通報警電話，表示聽見托妮．韋爾斯大喊著「他要殺了我！」

華警劉永宏(Wing Hong Lau，音譯)和搭檔賈比爾(Wael Jaber)接到報警後驅車到當事者家門外，但因當時氣溫低至華氏20多度，兩人一直沒有下車上門問話；一小時後，鄰居再次報警說，聽見兩夫婦的嬰兒在哭泣，警方再上門時，發現已被丈夫勒頸致死的韋爾斯，丈夫隨後被逮捕控罪。

劉永宏和賈比爾隨後被勒令30天無薪停職，經市警總局調查後，認定兩人未採取執法行動(failure to take police action)和未正當調查(failure to properly investigate)，但並沒有因此被開除；兩人只被處以留職查看(dismissal probation)，只要一年內未出錯就不會被解雇。

但日前被爆出消息，指出早在2020年7月，市警就解除了對兩人的懲罰，但一直保密；韋爾斯母親8日受訪表示，兩警犯下致命錯誤卻能安然無恙，讓她感到極度憤怒，「這樣的人怎能繼續從警？」

「作為警察 ，一次的工作失敗就會賠上無辜的人的性命，(兩警)應被革職。」曾是警察的布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)對此表示，兩人是在執勤時未盡責履行職務，面對失職也沒有遭到應有懲罰，這樣的結果會給大眾傳達對市警進一步的不信任信號。

社區組織「警察改革社區聯盟」(Communities United for Police Reform)亞裔成員姜柱玄(Joo Hyun-Kang)也呼求，市警總局應作正確的事，開除兩人。