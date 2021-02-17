地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

紐約市地鐵系統日前連發攻擊案件，甚至造成兩人死亡；16日，兩名華裔 女乘客分別在曼哈頓兩個地鐵站 內無端遭人襲擊，受害者均受到不同程度的身體傷害；現兩案仍在進一步調查之中，警方尚未確定襲擊者的動機及是否為仇恨攻擊。

警方表示，第一起案件發生在16日清晨6時50分左右， 一名58歲的華裔女子在哈林區(Harlem)125街交道格拉斯大道(Frederick Douglass Boulevard)北向行使的地鐵A線站台上，遭人猛擊後腦勺，隨後倒地受傷。

警方表示，受害者沒有在案發後立即報警，在晚些時候前往管轄該區的市警33分局；據受害者描述，襲擊者為一名年約20歲左右的男性。

第二起案件則發生在幾小時後，在中午12時許， 一名71歲的華裔耆老在時報廣場(Times Square)附近一列行駛的列車上遭人毆打面部及身體。

警方表示，嫌犯在打人後，在列車到站後下車逃向西53街交八大道的街道上；受害者嘴部受輕傷，並在現場接受了醫療救治；她對警方表示，襲擊者是一名年約40左右的男性，攻擊突然發生，沒有說任何話，兩人間也沒有任何交流。

警方稱，兩起案件仍在進一步調查中，尚未確定作案動機和意圖，現呼籲任何目擊或知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。