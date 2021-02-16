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法拉盛民宅凌晨大火 亞裔父子雙亡

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛一民宅凌晨大火，造成一對父子死亡。(取自Gofundme網站)
法拉盛一民宅凌晨大火，造成一對父子死亡。(取自Gofundme網站)

紐約皇后區法拉盛一棟民宅15日凌晨著火，造成一名亞裔父親和他六歲的兒子當場死亡，另一名兒子受傷；民宅內的其他居民在著火後很快跑到外面，沒有受傷，起火原因仍在調查中。

警方表示，15日凌晨1時13分左右接到報案，位於皇后區東法拉盛157街夾45大道附近一棟兩層高的民宅著火，消防局立即出動來自12個分隊的60名消防員到場滅火；大火在凌晨2時22分左右得到控制。

消防員在民宅內發現一名65歲的男子和他六歲的兒子，兩人已失去知覺和意識，被消防員抬出民宅，但到場的急救人員檢查後，宣布兩人已死亡；還有一名六歲的男孩被從民宅中救出，送往醫院搶救，身體被燒傷，目前情況穩定，他和喪命的六歲男童是雙胞胎。

警方15日下午公布，兩名死者為65歲的Stephen Blumling和六歲的Shawn Blumling。

這棟兩層民宅內居住著幾個印度裔家庭，「我們當時正在睡覺，大火從窗戶進來」，住在二層的一名女子表示，「有火和煙，我們能感覺到煙霧在嗓子裡，然後我們跑了出去。」

談到喪生的父子，該女子說，「他們是一個好家庭，好孩子，這太悲傷了」。

同住在一層的雙胞胎的41歲母親沒有受傷，住在二樓的人著火後很快跑了出來，也未受傷；兩名消防員在救火時受輕傷。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，這場事故是個悲痛，對死者家庭給予誠摯慰問，同時感謝消防員和警員第一時間趕去現場救援。

著火民宅的一戶華人鄰居用視頻紀錄下大火和濃煙從民宅冒出的場景，可看到帶著火光的滾滾濃煙衝向天空；該鄰居還在Gofundme網站上為受災家庭籌款，網頁上寫道，「我的鄰居15日凌晨遭遇大火，一對父子喪生，對其家人是毀滅性的打擊，民宅內的其他住戶在寒冷冬日面臨無家可歸，他們需要食物、水、住地來度過這一艱難時期。」

皇后區 法拉盛 紐約

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