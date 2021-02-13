前紐約市警昂旺染疫 200萬元交保

前紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺，涉非法充當中國政府代理人被捕。(本報檔案照)

33歲前紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺 (Baimadajie Angwang)涉非法充當中國 政府代理人被捕，此前親友願替他擔保申請保釋被拒，其辯護律師12日第三次為他申請；因昂旺獄中確診新冠肺炎，法官考慮監獄衛生情況不佳，准以200萬元資產抵押交保。

皇后區111分局社區事務官昂旺去年9月在位於長島的家中被捕，被控非法充當中國政府代理人、電信詐欺、詐騙等罪名，並指出他父母、兄弟都在中國，長期向中國的帳號匯款，有嚴重潛逃風險。

辯護律師卡曼(John Carman)12日為昂旺第三次申請保釋，他13名親人、摯友以及陸戰隊隊員都參加審訊力挺，提高交保金額至200萬元資產；卡曼強調昂旺在獄中感染新冠病毒，未獲得大都會 拘留所(Metropolitan Detention Center)妥善照顧，也沒有吃藥。

聯邦法官寇米迪(Eric Komitee)最終裁定昂旺以200萬元交保，表示保釋金額更高且有更多人願意擔保；寇米迪表示，大都會拘留所目前情況比去年10月拒絕昂旺交保時嚴重惡化，另外近來紐約東區聯邦檢察官也對許多涉嫌擔任中國政府代理人的嫌犯設保，種種原因讓他同意讓昂旺交保候審。

預審治安部門(pretrial service)一名專員表示，若昂旺返家，必須遭到電子監控器的監視，預審治安官也會不定時撥電抽查。

昂旺目前因染疫正在隔離中，未確定出獄日期，但卡曼不只一次強調，認為他不適合繼續待在大都會拘留所，希望能盡早安排他出獄；卡曼也說，昂旺家裡有地下室，可以立即返家自主隔離。