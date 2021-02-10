「你死定了」 布碌崙男子地鐵站遭人刺穿臉

近期地鐵站內攻擊案件頻繁發生。（圖片取自MTA推特）

紐約地鐵站 內攻擊案仍在持續增長，布碌崙 (布魯克林)一名家得寶(Home Depot)員工於6日清晨回家途中，在地鐵站遭一名嫌犯用尖刀從臉頰刺穿嘴巴，對方在行凶前還大喊「你今天死定了」。

受害者指出，當日清晨8時30分左右他剛從家得寶結束晚班回家，之後在布碌崙布什維克Kosciuszko街 J 線地鐵站內，遭一名約30歲陌生男子接近。

受害者質問對方「你為什麼要跟著我」，嫌犯回了一句「你今天死定了」，隨即拿出尖刀衝上前；受害者說「我最大的錯誤就是轉過身去，讓他用尖刀朝我臉上刺了過來」；雙方對峙期間，受害者成功將對方手上的刀打落，然後嫌犯再一次威脅道「你今天就會死在這地鐵站內。」

受害者臉頰被對方刺穿，造成至少需縫合三針的傷口，幸好列車司機協助報警，嫌犯倉皇逃走。

受害者事後表示，「他這樣對付我，也可能繼續傷害其他人，我希望嫌犯再次發瘋前能被警方逮捕，不要繼續在街道遊蕩，否則會有人受更嚴重的傷，或者被殺害。」

據悉，近期地鐵站內攻擊案頻繁發生，包括多起乘客遭人莫名推下地鐵站台的惡性案件；市警總局長希爾(Dermot Shea)此前也表達對地鐵站攻擊案的擔憂，稱這類案件發生「太普遍」，並將此歸咎於紐約市 利用地鐵站運輸工人而非警察，來應對地鐵站內精神疾病患者，但該說法被市長白思豪否定。