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哈德遜河廣場Vessel 再傳跳樓輕生

記者張晨／紐約報導
曼哈頓Vessel新年再發生自殺案，一名21歲男子縱身躍下摔死。(記者張晨/攝影)
曼哈頓Vessel新年再發生自殺案，一名21歲男子縱身躍下摔死。(記者張晨/攝影)

曼哈頓哈德遜河廣場地標Vesse，11日再發生一起自殺事件，一名21歲的男子於11日中午從Vesse上縱身躍下，摔成重傷後被送往醫院搶救，不治身亡。

警方表示，案發當日中午11時45分左右接到數起911報警電話；警方及急救人員趕到現場後，將墜地男子送往醫院搶救，但當時已生命體徵微弱，不久後便搶救無效死亡；截至發稿，輕生者的身分尚未公布，Vessel也在事發後暫停了當日下午向公眾開放。

Vessel從2019年開放後，就成為了紐約一新地標和打卡聖地，最近的聖誕燈光裝飾展更是吸引了無數遊客在疫情下前往觀看；但從2020年起，Vessel就發生多起跳樓自殺案件。

當年的2月1日晚6時，一名新澤西州19歲的前英式橄欖球運動員以同種方式自殺，被送到曼哈頓表維醫院搶救後不久即宣告死亡；而最近的2020年12月22日，24歲來自布碌崙(布魯克林)的女大學生高麗(Yocheved Gourarie)在社交媒體發布遺言後，也縱身跳下Vessel自殺。

Vessel官方在發生多起自殺案後，11日首次發聲，通過發言人表示，「我們對輕生者的離世和其家人深表同情和遺憾。」

若發現身邊親友有心理方面障礙或疾病，甚至有輕生傾向，請立即撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)(800)273-8255，聽障人士請撥打(800)799-4889，或使用危機短訊專線(The Crisis Text Line)，發送信息至741741，尋求心理干預和諮詢。

曼哈頓 新澤西州 紐約

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