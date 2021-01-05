我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

失聯華人電召車司機 陳屍家中

記者朱蕾／紐約報導
失聯多日的江天賜，被警方發現已在皇后區家中去世。(江艷彬提供)
失聯多日的江天賜，被警方發現已在皇后區家中去世。(江艷彬提供)

64歲的華人電召車司機江天賜失聯多日後，警方發現他陳屍在其皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的家中；江天賜在紐約無親無故，遠在中國的親人得知噩耗後萬分悲痛，正等待法醫屍檢以確認死因。

來自福州馬尾的江天賜，獨自在紐約生活，他在中國的女兒江艷彬表示，父親開電召車維生，因為新冠疫情已長時間沒有工作；她說，父母十幾年前離婚，父親只有她一個女兒，她不知道父親在紐約的具體住址，只知道他一個人住，平時獨來獨往，留的寄信地址是曼哈頓華埠的一家理髮店。

江天賜來美十多年，父女二人一直定期聯繫，江天賜收到女兒的信息後，都會在12小時內回覆；平時超過三天沒收到女兒的回覆，他就會打電話給女兒；但從去年12月13日起，江艷彬卻怎麼也聯繫不上父親了，江天賜的電話處於關機狀態。

獨立司機工會華人司機召集人陳海靈得知江天賜失聯後，一直盡力尋找線索；陳海靈4日表示，認識江天賜的華人電召車司機很少，有名司機3日表示，此前在機場經常見到江天賜，但很少說話；江天賜每隔一個多月到華埠的那家理髮店理髮，「髮廊老闆12月最後一次見到他時，他把車暫停在門口，拿了信很快就離開了」。

陳海靈說，因為需要直系親屬報案，警方才能立案，於是他設法聯繫到了在中國的江艷彬，並把她的電話提供給警方。3日晚，轄區市警110分局通過翻譯致電並告訴江艷彬，警方於上月20日在艾姆赫斯特59大道夾西博瑞街(Seabury)附近江天賜的住所，發現他已陳屍在家中床上。

據悉，江天賜有高血壓等基礎疾病，去年已有返國的計畫，但因疫情而延後；江艷彬雖然非常希望能夠來美為父親料理後事，但她也知道申請簽證有難度。有意提供幫助的民眾，可致電陳海靈(917)594-5557。

失聯多日的江天賜，被警方發現死在皇后區的家中。(江艷彬提供)
失聯多日的江天賜，被警方發現死在皇后區的家中。(江艷彬提供)

紐約 中國 華人

上一則

私人診所醫護開放接種 華人搶登記

下一則

華男除夕工地跌落 至今昏迷恐成植物人

延伸閱讀

紐約養老院疫苗接種進展慢 州府將介入

紐約養老院疫苗接種進展慢 州府將介入
「考得好怪我嘍？」考第一被質疑…13歲女隔天陳屍池塘

「考得好怪我嘍？」考第一被質疑…13歲女隔天陳屍池塘
驚！紐約皇后區購物中心傳1輛特斯拉綁炸彈 實為惡作劇

驚！紐約皇后區購物中心傳1輛特斯拉綁炸彈 實為惡作劇
元旦悲劇頻傳！1女睡夢中遭流彈射腿 1女陳屍垃圾道

元旦悲劇頻傳！1女睡夢中遭流彈射腿 1女陳屍垃圾道
被跨年夜煙火「嚇死」 數百隻鳥陳屍羅馬街頭

被跨年夜煙火「嚇死」 數百隻鳥陳屍羅馬街頭
布碌崙電召車司機遭指甲銼刺頸搶劫 警緝匪

布碌崙電召車司機遭指甲銼刺頸搶劫 警緝匪

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬1209例 死亡增138人

2021-01-04 20:10
圖為紐約州長葛謨12月3日拿著新冠疫苗樣品，在州議會舉行新聞發布會。美聯社

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

2020-12-28 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡