失聯華人電召車司機 陳屍家中

失聯多日的江天賜，被警方發現已在皇后區家中去世。(江艷彬提供)

64歲的華人 電召車司機江天賜失聯多日後，警方發現他陳屍在其皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的家中；江天賜在紐約 無親無故，遠在中國 的親人得知噩耗後萬分悲痛，正等待法醫屍檢以確認死因。

來自福州馬尾的江天賜，獨自在紐約生活，他在中國的女兒江艷彬表示，父親開電召車維生，因為新冠疫情已長時間沒有工作；她說，父母十幾年前離婚，父親只有她一個女兒，她不知道父親在紐約的具體住址，只知道他一個人住，平時獨來獨往，留的寄信地址是曼哈頓華埠的一家理髮店。

江天賜來美十多年，父女二人一直定期聯繫，江天賜收到女兒的信息後，都會在12小時內回覆；平時超過三天沒收到女兒的回覆，他就會打電話給女兒；但從去年12月13日起，江艷彬卻怎麼也聯繫不上父親了，江天賜的電話處於關機狀態。

獨立司機工會華人司機召集人陳海靈得知江天賜失聯後，一直盡力尋找線索；陳海靈4日表示，認識江天賜的華人電召車司機很少，有名司機3日表示，此前在機場經常見到江天賜，但很少說話；江天賜每隔一個多月到華埠的那家理髮店理髮，「髮廊老闆12月最後一次見到他時，他把車暫停在門口，拿了信很快就離開了」。

陳海靈說，因為需要直系親屬報案，警方才能立案，於是他設法聯繫到了在中國的江艷彬，並把她的電話提供給警方。3日晚，轄區市警110分局通過翻譯致電並告訴江艷彬，警方於上月20日在艾姆赫斯特59大道夾西博瑞街(Seabury)附近江天賜的住所，發現他已陳屍在家中床上。

據悉，江天賜有高血壓等基礎疾病，去年已有返國的計畫，但因疫情而延後；江艷彬雖然非常希望能夠來美為父親料理後事，但她也知道申請簽證有難度。有意提供幫助的民眾，可致電陳海靈(917)594-5557。