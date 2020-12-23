假資料騙PPP貸款 200萬買豪車炫耀 男子恐囚30年

邁爾斯將購買的豪車發布在社群媒體上炫耀。（取自臉書）

一名布碌崙(布魯克林)男子疫情 期間利用假資料申請薪資保護貸款 計畫(Paycheck Protection Program，PPP)，獲批了近200萬元，並將這些錢揮霍在購買豪車上，聯邦執法人員21日將其拘捕並指控電匯欺詐等罪名；若罪成，最高刑期可達30年。

根據聯邦檢察官消息，51歲的邁爾斯(Leon Miles)用假資料成功申請到PPP貸款，並將190萬4593元金額存入他自己的個人儲蓄帳戶；但沒過幾天他便拿出數十萬元揮霍，先是花了25萬元購買一輛白色賓利轎車，之後又花費10萬元購買一輛凱迪拉克汽車，並將汽車照片發布在個人社交媒體上炫耀。

根據政府規定，薪資保護貸款是幫助受疫情影響的企業支付員工薪資、房租、水電費、房屋抵押貸款利息等，以便可維持兩個月的營業時間，保住雇員工作。

邁爾斯申請該筆補助金時謊稱自己是Macon LLC公司業主，擁有50員工，平均支付月薪總額為76萬8838元；但是他過去的納稅表格卻顯示實際並沒有營收，公司也沒有提交納稅申報表及報告2019年工資支付，公司地址就是他的家。

紐約 東區聯邦檢察官杜查蒙(Seth DuCharme)譴責說，「在如此多人遭受疫情帶來的災難性打擊時，邁爾斯卻以受害者身分致富。」

聯邦調查局(FBI)指出，過去還有無數騙子利用篡改的稅收文件，詐領薪資保護計畫的貸款；聯邦調查局紐約辦公室助理局長司偉尼(William F. Sweeney Jr.) 說，「我們會繼續盯著這群將薪資保護貸款計畫補助金裝入自己口袋的人。」