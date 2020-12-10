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接到孫子求救電話 皇后區耆老遭騙9萬元

記者顏嘉瑩╱紐約報導
疫情期間由於耆老多待在家不出門，少與人溝通，成為詐騙集團下手的對象。(本報檔案照)
疫情期間由於耆老多待在家不出門，少與人溝通，成為詐騙集團下手的對象。(本報檔案照)

疫情期間由於耆老多待在家不出門，少與人溝通，成為詐騙集團下手對象；日前有一名耆老接到孫子電話，表示遇到麻煩被關起來，需要金錢援助，耆老不疑有他，在一名「律師」的協助下七次進出銀行轉帳，直到疫情和緩、家人探望，才發覺被騙，損失達9萬元積蓄。

紐約探訪護士服務9日與紐約市警、市人權局，以及皇后區檢察官辦公室合作，舉辦線上「守護樂齡生活，保護生命財產及人身安全」講座。

會上，皇后區檢察官辦公室助理檢察官博克(Christine Burke)表示，日前有一名耆老在疫情間沒有離開家，也少與家人聯繫，一天她接到自稱是孫子的電話，表示自己遇上麻煩需要現金，該名耆老由於沒有車，無法到銀行轉帳，孫子就說會請律師協助；不久後「律師」打來，表示將請優步(Uber)載耆老到銀行，前後耆老多天都被不同的優步司機載她去不同地點提款，總共到七間銀行提出9萬元現金。

後來疫情和緩，耆老的兒子來探望耆老，得知她要出門，才發現自稱「孫子」和「律師」的人都是國外詐騙集團，趕緊報警；耆老在得知被騙後，受到心理創傷、感到抑鬱。

博克說，年長者會成為詐騙集團的目標，是因為他們有積蓄，除了常見的電話詐騙，獲取受害人金錢、個資等，還有很大比例是熟人詐騙。

她舉例說，日前，皇后區另一名耆老由於疫情無法出門處理財務，結果親人來拜訪，介紹一名律師可協助處理，並讓耆老與律師做線上會議，耆老認為親人可信任，填了許多文件並簽署授權書，沒想到後來該名親人不僅到銀行把耆老的錢全領出來，更把耆老名下財產過戶給自己。

博克表示，有些人會認為親友可相信，但如果涉及到金錢或個資，還是應該和可信任的人討論。

市警警員郭維康則說，針對耆老詐騙的案件層出不窮，若接到可疑電話，應該自己打電話再確認對方身分，不要輕易相信他人；他也說，最好停止詐騙的方式就是報警，911有提供中文服務，也不會詢問報案人的移民身分。

詐騙集團 疫情 皇后區

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