市府設員工持股項目 助少數族裔積累財富

市長白思豪 (Bill de Blasio)日前攜市府「市族裔包容及平等工作小組」(Racial Inclusion and Equity Task Force)、市小商業服務局(Department of Small Business Services)混合市長少數族裔、女性企業辦公室(Office of M/WBE)宣布,將成立紐約市 員工持股項目(Employee Ownership NYC),幫助小商業者改進商業模式,並協助更多有色人種透過持股改善經濟地位。

白思豪表示,員工持股的小企業,對社區、員工自己和企業本身的好處很大;研究顯示,自從新冠疫情開始以來,大部分員工持股的企業挽留的工作崗位,是非員工持股企業的四倍,而且更能應對由經濟下行帶來的不確定性和風險;小商業者將公司股權,部分或全部賣給員工進行融資 ,能增加融資讓企業的存活能力。

數據顯示,儘管有90%的小商業者計畫利用公司資金支付養老金,但85%的企業沒有接班計畫,70%到80%的企業也沒法找到買家。

白思豪表示,在少數族裔員工較多的小企業,讓員工持股將幫助有色人種積累財富;數據顯示,員工持股的企業裁員的可能性,比非員工持股企業少七倍;同時,員工持股企業的少數族裔員工,其家庭景財富中位數比非員工持股企業高79%,中位收入則高出30%。

市府將聯合社區組織協助有意參與這一項目的小企業過度股權,預計將吸引至少2萬名小商業者,將提供諮詢、股權過度計畫、商業估值、資金補助等服務,每個小企業所獲服務總價值可超過萬元。

該項目還將開通熱線電話(646)363-6592,有包括國語在內的十種語言服務,業者也可登錄網站www.Owner2Owners.NYC諮詢。