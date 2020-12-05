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市府設員工持股項目 助少數族裔積累財富

記者和釗宇／紐約報導

市長白思豪(Bill de Blasio)日前攜市府「市族裔包容及平等工作小組」(Racial Inclusion and Equity Task Force)、市小商業服務局(Department of Small Business Services)混合市長少數族裔、女性企業辦公室(Office of M/WBE)宣布，將成立紐約市員工持股項目(Employee Ownership NYC)，幫助小商業者改進商業模式，並協助更多有色人種透過持股改善經濟地位。

白思豪表示，員工持股的小企業，對社區、員工自己和企業本身的好處很大；研究顯示，自從新冠疫情開始以來，大部分員工持股的企業挽留的工作崗位，是非員工持股企業的四倍，而且更能應對由經濟下行帶來的不確定性和風險；小商業者將公司股權，部分或全部賣給員工進行融資，能增加融資讓企業的存活能力。

數據顯示，儘管有90%的小商業者計畫利用公司資金支付養老金，但85%的企業沒有接班計畫，70%到80%的企業也沒法找到買家。

白思豪表示，在少數族裔員工較多的小企業，讓員工持股將幫助有色人種積累財富；數據顯示，員工持股的企業裁員的可能性，比非員工持股企業少七倍；同時，員工持股企業的少數族裔員工，其家庭景財富中位數比非員工持股企業高79%，中位收入則高出30%。

市府將聯合社區組織協助有意參與這一項目的小企業過度股權，預計將吸引至少2萬名小商業者，將提供諮詢、股權過度計畫、商業估值、資金補助等服務，每個小企業所獲服務總價值可超過萬元。

該項目還將開通熱線電話(646)363-6592，有包括國語在內的十種語言服務，業者也可登錄網站www.Owner2Owners.NYC諮詢。

白思豪 融資 紐約市

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