涉濫售處方藥 醫生、華裔助理被控多罪

紐約市 特別毒品 檢察官辦公室(Office of the Special Narcotics Prosecutor for the City of New York)日前宣布,診所位於曼哈頓的精神科醫生和其華裔助理因涉嫌濫售處方藥被捕,二人被控以十多項非法銷售處方藥罪名。

特別毒品檢察官辦公室檢察官布倫南(Bridget G. Brennan)指出,報住長島的67歲精神科醫生瓦布恩(Leon Valbrun)和報住皇后區的34歲華裔助理顏博宇(Po Yu“Brian”Yen,音譯)上周被捕,被捕地點在瓦布恩位於曼哈頓東28街37號508室的診所,此前紐約市警和特別毒品檢察官辦公室已經進行了一年的調查。

市警於2019年夏天收到投訴,稱瓦布恩診所經常出現前來尋求非法處方藥的人,之後兩名警察 作為臥底偽裝成患者前往診所就診,並用隱藏攝像頭錄下整個過程,發現他們不需要經過瓦布恩醫生的身體檢查,只需要見顏博宇,就可以拿到抗焦慮藥物贊安諾錠(Xanax)和興奮藥物阿德拉(Adderall)等易讓人上癮的處方藥,而顏博宇並沒有開具處方藥的權限。

根據檢方文件,今年1月11日,一名臥底女警首次前往診所,由顏博宇接待,該女警表示自己對Xanax上癮,希望獲得更多處方,顏博宇該日給她開了另一種抗焦慮藥物蘿拉西泮(Lorazepam),並告訴她下次就診,會改開Xanax,當日她支付300元現金獲得處方藥。

2月,該臥底女警再回到診所,支付120元現金買到由瓦布恩醫生開的Xanax處方;第三次到診所時,瓦布恩醫生親自接待,問她是不是新病患,她表示自己曾見過顏博宇,並要求獲得更多處方藥,醫生給她開更高劑量的抗焦慮藥物阿普唑侖(alprazolam)。

該臥底女警第四次就診時,又繼續不必給任何需要藥物理由之下獲得多種處方藥,最後一次在9月,她直接致電診所要求瓦布恩繼續為她開處方藥。

第二名臥底警察則從今年3月14日起四次前往診所,要求醫生提供Xanax處方,來幫助他緩解海洛因等毒癮,也順利在未見過瓦布恩的前提下拿到處方;期間,該警察曾表示希望醫生幫助他專注於音樂來緩解毒癮,但結果卻只拿到處方藥,未獲得其他治療。

布倫南和紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)都表示,醫生和助理的行為違反了職業操守,更危及紐約民眾的生命。