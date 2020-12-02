我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

涉濫售處方藥 醫生、華裔助理被控多罪

記者金春香╱紐約報導

紐約市特別毒品檢察官辦公室(Office of the Special Narcotics Prosecutor for the City of New York)日前宣布，診所位於曼哈頓的精神科醫生和其華裔助理因涉嫌濫售處方藥被捕，二人被控以十多項非法銷售處方藥罪名。

特別毒品檢察官辦公室檢察官布倫南(Bridget G. Brennan)指出，報住長島的67歲精神科醫生瓦布恩(Leon Valbrun)和報住皇后區的34歲華裔助理顏博宇(Po Yu“Brian”Yen，音譯)上周被捕，被捕地點在瓦布恩位於曼哈頓東28街37號508室的診所，此前紐約市警和特別毒品檢察官辦公室已經進行了一年的調查。

市警於2019年夏天收到投訴，稱瓦布恩診所經常出現前來尋求非法處方藥的人，之後兩名警察作為臥底偽裝成患者前往診所就診，並用隱藏攝像頭錄下整個過程，發現他們不需要經過瓦布恩醫生的身體檢查，只需要見顏博宇，就可以拿到抗焦慮藥物贊安諾錠(Xanax)和興奮藥物阿德拉(Adderall)等易讓人上癮的處方藥，而顏博宇並沒有開具處方藥的權限。

根據檢方文件，今年1月11日，一名臥底女警首次前往診所，由顏博宇接待，該女警表示自己對Xanax上癮，希望獲得更多處方，顏博宇該日給她開了另一種抗焦慮藥物蘿拉西泮(Lorazepam)，並告訴她下次就診，會改開Xanax，當日她支付300元現金獲得處方藥。

2月，該臥底女警再回到診所，支付120元現金買到由瓦布恩醫生開的Xanax處方；第三次到診所時，瓦布恩醫生親自接待，問她是不是新病患，她表示自己曾見過顏博宇，並要求獲得更多處方藥，醫生給她開更高劑量的抗焦慮藥物阿普唑侖(alprazolam)。

該臥底女警第四次就診時，又繼續不必給任何需要藥物理由之下獲得多種處方藥，最後一次在9月，她直接致電診所要求瓦布恩繼續為她開處方藥。

第二名臥底警察則從今年3月14日起四次前往診所，要求醫生提供Xanax處方，來幫助他緩解海洛因等毒癮，也順利在未見過瓦布恩的前提下拿到處方；期間，該警察曾表示希望醫生幫助他專注於音樂來緩解毒癮，但結果卻只拿到處方藥，未獲得其他治療。

布倫南和紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)都表示，醫生和助理的行為違反了職業操守，更危及紐約民眾的生命。

紐約市 警察 毒品

上一則

「在家快樂時光」 美國味全繪畫賽成績揭曉

下一則

車庫當「商舖」 華裔屋主罰不怕 這次承諾不再犯

延伸閱讀

紐約華裔醫生助理涉嫌濫售處方藥 被捕控罪

紐約華裔醫生助理涉嫌濫售處方藥 被捕控罪
社安天地／申請紅藍卡 5招防錯

社安天地／申請紅藍卡 5招防錯
社安天地／Part D保險 幫你支付處方藥

社安天地／Part D保險 幫你支付處方藥
任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格
亞馬遜開線上藥房 連鎖藥店股價應聲下跌

亞馬遜開線上藥房 連鎖藥店股價應聲下跌
殺人犯隱姓埋名逃亡49年 改當藥劑師違法開處方藥箋被捕

殺人犯隱姓埋名逃亡49年 改當藥劑師違法開處方藥箋被捕

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元